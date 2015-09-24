Свежий выпуск Наши верные друзья Наталья КУРПЯКОВА

Сериалы сейчас явно переживают свой Золотой век. Еще несколько лет назад можно было небрежно кинуть: «Я их не смотрю!» Теперь, пожалуй, таких людей и не встретить. Мы к ним привыкли и почти подружились. На сериалы в той или иной степени «подсели» все, потому что они повсюду – в сети, практически на любом телеканале – и абсолютно на любой вкус. Сериалы перестали быть уделом домохозяек и пенсионеров. Хотя и в те недавние времена не только они были в курсе страданий рабыни Изауры, дел в семействе Кэпвеллов и знали, кто такой архитектор Мендисабаль. Не правда ли?

Тогда телесаги (как и один телевизор в доме) худо-бедно объединяли семьи и выполняли задачи «коллективной идентификации разных слоев населения». Теперь сериалы как и массовая культура в целом «разошлись» по «коммунальным квартирам». Зритель сильно дифференцировался, и создателям сериалов приходится постараться, чтобы удовлетворять и предугадывать потребности и мотивы потребителя. Но им это удается!

Мыльные оперы – один из самых первых и известных форматов сериала – убеждали, что каждая Золушка найдет своего принца, каждый гадкий утенок станет прекрасным лебедем, а «богатые тоже плачут». Сказки нужны не только в детстве, и телесказки в конце дня были подобны сеансу психотерапии. Но постепенно сериальная линейка менялась – и по форме, и по содержанию. Сериалы разбиваются на сезоны, некоторые из них можно смотреть с любой серии. Они такие разные – драмы, комедии, детективы, ужастики, фэнтези, мистика; про отчаянных домохозяек и коварных горничных; про полицейских и секретных агентов; про докторов и бизнесменов; про вампиров и зомби…

Лучшие представители сериального семейства стали интереснее, умнее, сложнее, качественнее. Формат сериала осваивается во всех странах. Тысячи поклонников были у казахстанских сериалов «Перекресток» и «Саранча», полюбились и новые герои из «Сырғалым», «Қара шаңырақ». Суперпопулярным в Казахстане стал индийский фильм «Келін», и зрители добились продолжения его трансляции.

Отдельные сериалы и их герои действительно могут претендовать на звание всенародно известных. Скажем, Кэрри Брэдшоу или Хаус. Когда в 2012-м закончилась 8-летняя эпопея «Доктора Хауса» с главным героем прощались как с родным: «горечь прощания переполняет сердце», «жаль, что ушла еще одна эпоха», «Хаус, я тебя никогда не забуду». Забыть, наверное, не забыли, но в мире сериалов предаваться унынию не дадут.

«Такого вы еще не видели!» – обещают анонсы. Кстати, не считается дурным тоном перед началом очередного сезона повторить все предыдущие. Рейтингу телеканала это уж точно не повредит, а сериаломаны и так смотрят онлайн по десятку серий в день. Индустрия телесериалов набирает обороты. Продюсеры как вампиры свежей крови ищут новые идеи. Талантливые сценаристы – на вес золота. Особенно ценны шоураннеры – те, кто знают, «о чем кино», т. е. придумывают главную историю, персонажей, основные интриги, а иногда и финал. Велика конкуренция, избалован потребитель, но шоу продолжается, потому что его ждут.

…Осень – время новых телесезонов. Историю сериалов принято вести с 30-х годов ХХ века. Всего-то! А ведь у многих зрителей «сериальный стаж» составляет уже не один десяток лет. Оказывается, нужны и «мыльные» сказки, и страшилки, и производственные драмы… Каждому свой жанр, свой сюжет, свои герои, всем – яркие эмоции и уверенность, что все будет хорошо. Пусть не в этой серии, так в следующей. Мы подождем и увидим.