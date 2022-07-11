Наши юниоры на кортах

В городах Чолпон-Ате (Кыргызстан) и Карфагене (Тунис) завершились международные теннис­ные турниры серии ITF среди игроков до 18 лет, в которых довольно успешно выступили казахстанские спортсмены.



Так, в Тунисе на соревновании четвертой категории воспитанница школы тенниса города Актобе 14-летняя Зара Даркен стала финалисткой. В матче за титул в упорном трехсетовом матче она уступила хозяйке корта Мерейм Бен Эзедейн 4:6, 7:5, 5:7. В начале 2022-го Зара со своим тренерским штабом решила играть на турнирах ITF до 18 лет, и для нее финал одиночки в Карфагене стал лучшим результатом в нынешнем году.



В Чолпон-Ате на соревновании пятой категории порадовали воспитанницы академии Team Kazakhstan и Школы тенниса города Шымкента. 16-летняя Адеми Аманкелди вышла в финал, где в драматичной игре уступила хозяйке корта Владиславе Андреевской – 1:6, 6:1, 6:7 (1:7). В парном разряде 15-летняя Каракат Койлыбаева в дуэте с Андреевской одолела россиянок Анастасию Кошелеву/Ингу Зеге – 6:4, 7:5.