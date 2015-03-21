Нашла луна на солнце

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Фото © Игорь Бургандинов
Для ученых оно интереса не представляло, они ценят затмения полные. Но таковое на сей раз пришлось на довольно узкую полосу над акваторией Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Чем ниже к югу, тем менее глубокое. Над Петропавловском появившаяся в 15.53 на солнечном диске щербинка в 16.53 достигла максимума, при котором блеск светила убавился примерно на треть.

Но для нас, далеких от науки (подавляющего большинства, то есть), и частное солнечное затмение – Событие с большой буквы: не каждый день сталкиваешься с явлениями космического масштаба. Стар и млад подготовились к нему со всей основательностью. Удобнее всего, как оказалось, наблюдение вести через темную часть рентгеновских снимков, можно через тонкую фольгу. Раньше в ходу была засвеченная фотопленка, да где ее теперь взять? – многие по-дедовски закоптили стекла. Для самых же любознательных возле обсерватории СКГУ выставили телескопы. В том числе и транслирующий на большой экран все обстоятельства затмения с комментариями специалистов.

И уж доцент астрономии Андрей Солодовник постарался, чтоб земляки узнали побольше интересных подробностей. Вроде той, что когда-то астрономы предсказывали затмения на основе понятия "сарос" – цикла их повторяемости различного типа. Длительность каждого сароса составляет 18 лет 11,3 суток, каждый такой интервал включает в себя 41 солнечное и 29 лунных затмений. Следовательно, у каждого затмения есть в прошлом событие-двойник, особенно точное – через утроенный сарос: точно такое же, что 20 марта, наблюдалось 15 февраля 1961 года.

И еще. Нынешнее затмение примечательно тем, что случилось всего за несколько часов до момента весеннего равноденствия – момента, кода солнце пересекает небесный экватор, переходит в северную часть неба – и наступает астрономическая весна. Так вот, в момент максимума затмения знаменитая точка равноденствия находилась как раз на восточном крае солнечного диска. И специалисты могли пальцем показать собравшимся: вот она где находится, весна долгожданная.

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