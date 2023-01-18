Нашли и задержали

Свежий выпуск
27
Кадиша Ныгмет

В прошлом году иностранными государствами удовлетворено 50 запросов об экстрадиции разыскиваемых в Казахстане лиц.

По сведениям Генеральной прокуратуры, на сегодня заключено 72 двусторонних договора в уголовно-правовой сфере с 34 зарубежными странами. Это договоры правовой помощи по уголовным делам, о выдаче ра­зыскиваемых лиц и о передаче осужденных.

Наряду с этим Казахстан являет­ся полноправным участником трех межамериканских конвенций (о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, об отбывании уголовного наказания за рубежом), в которые входят 27 стран Северной и Южной Америки. Указами Главы государства уже одобрены и готовы к подписанию полный пакет договоров с Республикой Перу, Малайзией о выдаче, а также с Египтом о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче.

Созданная международно-правовая база и налаженные контакты с зарубежными парт­нерами позволили более тесно сотрудничать в уголовно-правовой сфере и обеспечить принцип неотвратимости наказания преступников. Так, только по итогам 2022 года иностранными государствами удовлетворено 50 запросов об экстрадиции разыскиваемых лиц.

К примеру, в прошлом году из Королевства Бахрейн экстрадирована Пичугина А., подозреваемая в торговле несовершеннолетними: отправке девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации. Россией выданы Власов В., по­дозреваемый в хищении средств АО «Банк РБК» на сумму свыше 15 млн долларов США, Абсаметова С., Томин Б. и Шарифуллин Э., разыскиваемые за создание и руководство финансовой пирамидой (QI TRADE Kazakhstan, «Выгодный займ»), Тимаков А. –за хищение золотосодержащего материала в составе преступной группы на сумму более 1 млрд тенге.

Кыргызстаном удовлетворен запрос о выдаче Тастана Эбубекира, разыскиваемого за экономическую контрабанду золота и ювелирных изделий в особо крупном размере в составе транснациональной организованной группы. А из Таджики­стана экстрадированы Ырсалы О. и Исабеков Б., разыскиваемые за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия. Узбекскими же коллегами выдана Смалбаева А., разыскиваемая правоохранительными органами Казахстана за хищение путем мошенничества 288 млн тенге.

По поручению Главы государства ведется комплексная работа по возврату незаконно выведенных активов из-за рубежа. Работает межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Совместно с Правительством и другими заинтересованными госорганами разрабатывается законопроект, включающий дополнительный комплекс мер по возврату незаконно выведенных активов, сообщила пресс-служба ГП РК.

Популярное

Все
Функциональный протез руки для мальчика с инвалидностью с помощью 3D-принтера создал преподаватель дополнительного образования, руководитель мастерской экопроектов из Кокшетау
Зимой так хочется тепла
В Актау выясняют причины мощного взрыва на СТО
Акварельная любовь
Лицо фонда «Қазақстан халқына» – его партнеры
Великолепная четверка
Сериал – турецкий, саундтрек – казахский
Волшебные мелодии Вены
Под крышей голубой
Невидимый убийца
Трактор повышенной опасности
Человеческое отношение
Региональные стандарты качества и развития
Нашли и задержали
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Конституционный суд постановил признать утратившим силу закон о первом президенте Казахстана
В ЕАЭС устранят барьеры для торговли с третьими странами
Инновации на развалинах аграрной науки
Названа причина пожара в многоэтажке Караганды
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Фрукты, орехи и сухофрукты из Азербайджана будут подвергать фитосанитарному контролю в Казахстане
Токаев назначил послов Казахстана в Испании, Норвегии и ЮАР
Почти 120 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, направят на строительство и ремонт школ в Казахстане
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о строительстве ТЭЦ в Кокшетау
Канат Тумыш назначен заместителем министра иностранных дел РК
Роман Скляр провёл переговоры в Москве
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Казахстан и Китай будут сотрудничать при ЧП в гражданской авиации
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Казахстан и Швейцария будут взаимно признавать пробы драгметаллов
Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Региональные стандарты качества и развития
Свежий выпуск
Трактор повышенной опасности
Свежий выпуск
Человеческое отношение
Свежий выпуск
Невидимый убийца

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]