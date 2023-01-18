Нашли и задержали

По сведениям Генеральной прокуратуры, на сегодня заключено 72 двусторонних договора в уголовно-правовой сфере с 34 зарубежными странами. Это договоры правовой помощи по уголовным делам, о выдаче ра­зыскиваемых лиц и о передаче осужденных.

Наряду с этим Казахстан являет­ся полноправным участником трех межамериканских конвенций (о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, об отбывании уголовного наказания за рубежом), в которые входят 27 стран Северной и Южной Америки. Указами Главы государства уже одобрены и готовы к подписанию полный пакет договоров с Республикой Перу, Малайзией о выдаче, а также с Египтом о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче.

Созданная международно-правовая база и налаженные контакты с зарубежными парт­нерами позволили более тесно сотрудничать в уголовно-правовой сфере и обеспечить принцип неотвратимости наказания преступников. Так, только по итогам 2022 года иностранными государствами удовлетворено 50 запросов об экстрадиции разыскиваемых лиц.

К примеру, в прошлом году из Королевства Бахрейн экстрадирована Пичугина А., подозреваемая в торговле несовершеннолетними: отправке девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации. Россией выданы Власов В., по­дозреваемый в хищении средств АО «Банк РБК» на сумму свыше 15 млн долларов США, Абсаметова С., Томин Б. и Шарифуллин Э., разыскиваемые за создание и руководство финансовой пирамидой (QI TRADE Kazakhstan, «Выгодный займ»), Тимаков А. –за хищение золотосодержащего материала в составе преступной группы на сумму более 1 млрд тенге.

Кыргызстаном удовлетворен запрос о выдаче Тастана Эбубекира, разыскиваемого за экономическую контрабанду золота и ювелирных изделий в особо крупном размере в составе транснациональной организованной группы. А из Таджики­стана экстрадированы Ырсалы О. и Исабеков Б., разыскиваемые за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия. Узбекскими же коллегами выдана Смалбаева А., разыскиваемая правоохранительными органами Казахстана за хищение путем мошенничества 288 млн тенге.

По поручению Главы государства ведется комплексная работа по возврату незаконно выведенных активов из-за рубежа. Работает межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Совместно с Правительством и другими заинтересованными госорганами разрабатывается законопроект, включающий дополнительный комплекс мер по возврату незаконно выведенных активов, сообщила пресс-служба ГП РК.