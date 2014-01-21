Нашли награды героинь

Обе уроженки Семипалатинска попали на фронт в самый разгар войны. Ольга Янчук служила в составе Курского корпуса ПВО 4-го Украинского фронта. Пройдя с боями половину Европы, она встретила залпы Победы в Чехословакии. Награждена орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и памятным знаком «За освобождение Украины». Уже в мирное время удостоена медали «Ветеран труда», значка «Отличник Советской торговли». 92-летняя Ольга Тимофеевна по-прежнему активна и полна энергии.

Александра Доцук в нынешнем году отметит 90-летний юбилей. Она также сражалась в составе 4-го Украинского фронта, участвовала в масштабной обороне Ялты во время знаменитой Ялтинской конференции, войну закончила в Чехословакии.

Александра Владимировна награждена орденом Отечественной войны, медалями «За победу над Германией» и «За отвагу». Кстати, после демобилизации фронтовичка вступила на путь борьбы с преступностью, поступив на службу в органы внутренних дел.

Медали героиням вручила заместитель акима Семея Зауреш Исабаева, которая, поздравив их с заслуженной наградой, пожелала ветеранам здоровья, наказав в строю отметить приближающееся 70-летие Великой Победы и непременно пригласить на празднование 100-летних юбилеев. Также женщин поздравили представители городского и областного советов ветеранов, Регионального командования «Восток», территориального центра социального обслуживания пенсионеров. Они отметили, что победа на Курской дуге стала началом гибели фашистской Германии, а ее участники, дожившие до наших дней, олице­творяют собой поколение, отстоявшее мир и свободу ради будущих поколений.

Кстати, в 1942 году в Семипалатинске была сформирована 8-я стрелковая дивизия, которая участвовала в ряде судьбоносных военных операций, в том числе в битве на Курской дуге и знаменитом сражении под Прохоровкой, которое на сегодня считается одним из крупнейших в военной истории.

Айгуль БИДАНОВА

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