​Нашли солдата

Из посольства Казахстана в Российской Федерации пришел ответ на запрос областного филиала партии «Hуp Отан». А отправлен он был депутатом Мажилиса Парламента РК Михаилом Чирковым, который в январе проводил здесь прием граждан.

Тогда к народному избраннику обратился житель Кокшетау Серик Жамшитов с просьбой о содействии в поиске­ места захоронения его деда, участника Великой Отечественной войны. Михаил Чирков взял на контроль этот вопрос.

Долгие годы место упокоения солдата Жамшита Атумбаева, призванного в ряды Красной армии в 1941 году Кокчетавским военкоматом из аула Кумтоккен нынешнего Айыртауского района, искал его сын. Однако Камали Жамшитов так и не смог его найти. Поиски продолжил внук Жамшита Атумбаева Серик, также тщетно обращаясь в разные инстанции. Из сведений у него были лишь те, что имелись в Книге памяти, изданной еще в Кокчетавской области. В ней значилось, что погиб Жамшит Атумбаев в 1943 году.

И вот в полученном официальном ответе говорится, что Жамшит Атумбаев похоронен в братской могиле № 118 в Степнянском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области.

Внук ветерана Серик Жамшитов, планирующий накануне Дня Победы съездить на могилу деда, поделился своими впечатлениями и эмоциями сразу после получения долгожданного известия.

– Я безмерно благодарен депутату Мажилиса Михаилу Чиркову, заведующей общест­венной приемной АОФ «Нур Отан» Кымбат Жусуповой за помощь, а самое главное, за результат в поиске места, где покоится наш дедушка, – говорит он. – Мой отец искал его могилу долгие годы, чтобы поклониться отцовскому праху, но так и ушел из жизни с этим тяжким грузом неис­полненного долга в душе. Теперь я хочу съездить на могилу деда, положить на нее горсть родной земли.

А депутат Михаил Чирков организовал внуку ветерана эту долгожданную поездку в Воронежскую область и оплатил билеты на поезд.