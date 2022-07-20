Скриншот с видео
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Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента

Полиция города Шымккента установила личность девушки, которая, конфликтуя с охранником, представилась женой прокурора Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz.

Сначала на ролик, который широко разошелся в соцсетях, отреагировали в прокуратуре Кызылординской области.

Внимание – в видео присутствует ненормативная лексика!

«В социальных сетях распространяется информация о том, что «жена прокурора Кызылординской области наехала на охранника». Это не соответствует действительности. Супруга прокурора области Бижанова Татьяна Анатольевна. По национальности – русская. На указанном видео изображена другая женщина», – отметили в надзорном органе, предупредив об ответственности перед законом за распространение клеветнических сведений.

Полиция Шымкента установила личность девушки из скандального видео. Героиней ролика оказалась жительница Шымкента 1984 года рождения, которая ранее была замужем за гражданином Д. Последний, к слову, не является сотрудником прокуратуры. Сейчас же женщина официально ни с кем в браке не состоит.

«По данному факту 19 июля 2022 года в управление полиции Аль-Фарабийского района ДП Шымкента поступило заявление от сотрудника «Кузета» о привлечении к ответственности неизвестной девушки, которая 15 июля около 14:00 часов, находясь в здании ТОО, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников охраны, чем оскорбила последних», – сообщили в ДП города.

Девушку намерены привлечь к ответственности по статье 434 КоАП «Мелкое хулиганство».

 

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