Насилие в школах – это упущение в работе всех государственных органов – Токаев
Лаура Тусупбекова
Спикер Сената РК Касым-Жомарт Токаев считает, что факты насилия, наблюдающиеся сегодня в казахстанских школах, являются следствием упущения в работе государственных органов. Об этом он заявил в ходе круглого стола по вопросам молодежной политике в Сенате, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Широкий общественный резонанс вызвали случаи насилия, травли, запугивания, а также издевательств в наших школах, о которых стало известно в последнее время благодаря средствам массовой информации и деятельности общественных фондов . (…) Надо признать, что насилие в школах – это упущение в работе всех государственных органов", – считает спикер Сената.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо проанализировать причины такого уровня насилия среди подростков.
"Мы не должны закрывать глаза на эту проблему. Необходимо проанализировать ее причины и принять системные меры для того, чтобы исключить атмосферу страха из наших школ. Это должно стать каждодневной заботой учителей, родителей, молодежных организаций, акиматов всех уровней и общества в целом", – сказал он.