Насиловал малолетнюю: подростка осудили в Павлодаре

Несовершеннолетнему насильнику вынесли приговор в городе Павлодаре. Дело рассматривалось на закрытом судебном заседании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz .

Фото: pvl.sud.kz

В cпециализированном межрайонном суде по уголовным делам сообщили, что уголовное дело в отношении несовершеннолетнего рассматривалось по части 4 статьи 121 УК РК – неоднократное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней потерпевшей.

Осужденный вину признал полностью и раскаялся.

«Это преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы или пожизненного лишения свободы, – пояснили в СМУС. – Однако ввиду несовершеннолетнего возраста по закону может быть назначено не более 10 лет заключения».

В итоге суд назначил подростку 7,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждениях средней безопасности.

По гражданскому иску в пользу потерпевшей с законного представителя осужденного взыскано 2 млн тенге.

Приговор в законную силу не вступил.