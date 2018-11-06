Насиловал собственную дочь: педофила приговорили к химической кастрации в Павлодаре

В Павлодарской области вынесен судебный приговор в виде химической кастрации за педофилию, передает Inform.kz.
"Лицо получает в месяц три ампулы данной инъекции и данный препарат получает пожизненно, то есть периодически комиссия решает продлевать ему химкастрацию либо прекращать", – сообщила сегодня журналистам представитель управления здравоохранения Павлодарской области Айгуль Мукушева.
По данным специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области, 33-летний Олег Мухин насиловал собственную 10-летнюю дочь и измывался над ней в извращенной форме почти сразу после смерти жены. Это продолжалось около года, пока девочка не рассказала об этом родственнице. Ее сразу изъяли из семьи и направили в приют. Процесс по этому делу шел 2 месяца в закрытом режиме.
"Мухина Олега Александровича признать виновным, назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы. Принудительное лечение – в виде химической кастрации", – сказал в ходе заключительного слова судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.
По данным облздрава, инъекции осужденный будет получать до тех пор, пока психиатры не придут к выводу, что он уже не склонен к педофилии.
"Лицо получает в месяц три ампулы данной инъекции и данный препарат получает пожизненно, то есть периодически комиссия решает продлевать ему химкастрацию либо прекращать", – сообщила сегодня журналистам представитель управления здравоохранения Павлодарской области Айгуль Мукушева.
По данным специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области, 33-летний Олег Мухин насиловал собственную 10-летнюю дочь и измывался над ней в извращенной форме почти сразу после смерти жены. Это продолжалось около года, пока девочка не рассказала об этом родственнице. Ее сразу изъяли из семьи и направили в приют. Процесс по этому делу шел 2 месяца в закрытом режиме.
"Мухина Олега Александровича признать виновным, назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы. Принудительное лечение – в виде химической кастрации", – сказал в ходе заключительного слова судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.
По данным облздрава, инъекции осужденный будет получать до тех пор, пока психиатры не придут к выводу, что он уже не склонен к педофилии.