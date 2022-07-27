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Экономика , Общество
Насколько казахстанцы довольны своим финансовым положением – результаты опроса

Только 3 из 10 казахстанцев полностью удовлетворены своим финансовым положением, против 4 из 10 годом ранее. Мнение респондентов об удовлетворённости своим финансовым положением в 2022 году опубликовал Ranking.kz, передает Kazpravda.kz.

Согласно обследованию качества жизни населения, которое проводится ежегодно в марте, доля респондентов, ответивших, что полностью удовлетворены своим финансовым положением, сокращается второй год подряд: в 2022 году она составила всего 32,1%, против ощутимо более высоких 40,2% годом ранее.

При этом доля тех, кто частично удовлетворён своим финансовым положением, за год выросла с 56,3% до 64%. Доля респондентов, которые не удовлетворены своим финансовым положением, за год не изменилась (0,6%), а затруднились ответить 3,3% опрошенных.

Доля респондентов, которые полностью удовлетворены экономическим положением семьи, за год также сократилась — с 44,1% до 34,7%, — а доля частично удовлетворённых выросла с 52,8% до 63%. Доля респондентов, не удовлетворённых экономическим положением семьи, за год уменьшилась с 1,1% до 0,5%, ещё 1,8% затруднились ответить.

В разрезе местности доля респондентов, полностью удовлетворённых своим финансовым положением, на селе выше, чем в городах: 34,8% против 30,6%. Доля не удовлетворённых выше в городах: 0,7% против 0,4% в сельской местности.

Среди мужчин доля полностью удовлетворённых своим финансовым положением выше, чем среди женщин: 35,9% против 29,5%. В то же время доля тех, кто не удовлетворён, среди мужчин и женщин одинакова: 0,6%.

В разрезе статуса занятости наибольшая доля респондентов, удовлетворённых своим финансовым положением, наблюдалась среди самостоятельно занятых: 35,7%. Следом с незначительной разницей идут работающие по найму: 33,3%. Среди безработных показатель ожидаемо ощутимо ниже: 28,3%.

Доля тех, кто не удовлетворён своим финансовым положением, составила 2% среди безработных, 0,4% среди работающих по найму и 0,3% среди самостоятельно занятых.

При этом если среди самостоятельно занятых доля респондентов, которые затруднилась ответить либо сочли, что вопрос к их ситуации неприменим, составила лишь 0,2%, а среди работающих по найму — 0,7%, то среди безработных показатель предсказуемо достиг сразу 10%.

Доля респондентов, оценивших свой уровень материального обеспечения как средний, достигла в текущем году сразу 80%, при том, что годом ранее показатель составлял 65,6%. В свою очередь, доля тех, кто оценил свою материальную обеспеченность ниже среднего уровня, значительно сократилась: с 11,6% до 2,3%. Низкий уровень обеспеченности отметили 0,3%, против 0,4% год назад.

Следует заметить, что доля респондентов, оценивших свою материальную состоятельность несколько выше среднего уровня, также заметно сократилась (с 17% до 13,9%), как и доля тех, кто оценили себя как относительно состоятельных (с 4,6% до 3,1%) или обладающих высоким уровнем обеспеченности (с 0,8% до 0,4%).

 

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