Общество

Насколько подешевеет ПЦР-тестирование в Казахстане

Айдана Демесинова
В Казахстане стоимость ПЦР-тестирования планируется снизить до 22%. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.   

"В настоящее время мощность лабораторного тестирования уже доведена до 48 тысяч тестов в сутки. В регионы осуществляется поставка лабораторного оборудования, проводится обучение специалистов, что позволит увеличить общую мощность до 63 тысяч тестов в сутки. В связи со снижением на рынке цен расходных материалов министерством подготовлены предложения по снижению тарифов на ПЦР до 22%", – сказал Цой.

Он добавил, что тарифы будут утверждены до конца месяца по итогам согласования. 

"Мы сейчас пока прогнозно смотрим. С 11 тысяч стоимость должна будет снизиться до порядка 8 900 тенге. Эти расчеты ведутся, мы их прорабатываем с ассоциациями профильными и НПП "Атамекен", – резюмировал глава Минздрава РК.

Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть цены на ПЦР-тесты и защитные маски.

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