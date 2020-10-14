Насколько подешевеет ПЦР-тестирование в Казахстане

В Казахстане стоимость ПЦР-тестирования планируется снизить до 22%. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"В настоящее время мощность лабораторного тестирования уже доведена до 48 тысяч тестов в сутки. В регионы осуществляется поставка лабораторного оборудования, проводится обучение специалистов, что позволит увеличить общую мощность до 63 тысяч тестов в сутки. В связи со снижением на рынке цен расходных материалов министерством подготовлены предложения по снижению тарифов на ПЦР до 22%", – сказал Цой.
Он добавил, что тарифы будут утверждены до конца месяца по итогам согласования.
"Мы сейчас пока прогнозно смотрим. С 11 тысяч стоимость должна будет снизиться до порядка 8 900 тенге. Эти расчеты ведутся, мы их прорабатываем с ассоциациями профильными и НПП "Атамекен", – резюмировал глава Минздрава РК.
Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил
пересмотреть цены на ПЦР-тесты и защитные маски.