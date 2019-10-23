Экономика
Насколько подорожали сигареты за год в Казахстане
Цены на сигареты в Казахстане выросли за год на 11%. Увеличилось и их производств – на 1,2%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.   

За январь–сентябрь текущего года производство сигарет и прочей табачной продукции снизилось на 8,8% за год, до 11,6 млрд штук. За аналогичный период прошлого года производство сигарет выросло на 4,9% за год и достигло 12,7 млрд штук.

В целом за 2018 год производство составило 18,2 млрд штук – на 1,2% больше по сравнению с предыдущим годом (17,9 млрд штук).

Стало известно, что электронные сигареты в Казахстане приравняют к обычным. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения. По мнению специалистов, вред от популярных устройств не меньше, чем от табачных изделий. Изменения внесли и в новую редакцию кодекса "О здоровье". Жидкий и нагревательный табак будут облагать налогом. Цена акциза составит 7 345 тенге.

Жесткие требования к альтернативным сигаретам уже применили в США. Тотальный запрет на продажу никотиновых гаджетов ввели несколько дней назад в Сан-Франциско. Вейпы запретили и в Нью-Йорке. Приравнять девайсы для вейпинга к табачным изделиям намерены и в соседней России.

Тем временем продолжают расти цены на сигареты. В сентябре текущего года стоимость одной пачки составила 436 тг – на 11,4% больше по сравнению с соответствующим периодом годом ранее (391 тг за 1 пачку).

Дороже всех одна пачка сигарет обходится жителям Костаная (461 тг), Нур-Султана (456 тг) и Актау (452 тг).

Больше всего подорожали сигареты в том же Костанае (+18,8% за год), Уральске (+14,5%) и Алматы (+14%).

Стоит также напомнить, что курение причиняет колоссальный вред здоровью человека, особенно органам дыхания. Так, в РК заболеваемость болезнями органов дыхания в 2018 году составила 23,9 тыс. человек на 100 тыс. населения (годом ранее – 24,8 тыс. человек). При этом пять лет назад заболеваемость органов дыхания была ниже на 6%, чем в 2018 году.

Смертность от болезней органов дыхания в 2018 году составила 87,1 человек на 100 тыс. населения (годом ранее – 92,2 человека).

Можно заметить, что заболеваемость болезнями органов дыхания с 2010 года снижалась вплоть до 2014 года включительно, а в 2016 году наблюдался сильный скачок заболеваемости – сразу на 12,2%.

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