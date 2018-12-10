Насколько снизятся тарифы на телефонную связь и интернет, сообщили в МИК РК

Фото с сайта pavon.kz
Вице-министр информации и коммуникаций РК Дарын Туяков рассказал о мерах по снижению тарифов на телефонную связь и интернет, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По его словам, операторы связи вышли с инициативой о введении социальных тарифов для всех слоев населения.
"Мы провели анализ по всем операторам. Если брать по фиксированным операторам, то Казахтелеком с 1 января 2019 года вводит тарифный план, который будет стоить 3 499 тенге. По сравнению с предыдущим тарифом, данный тариф будет ниже на 5 процентов. Тариф включает в себя 10 мегабит интернета, телефонную связь и unlim звонки по республике. Также на подключение абонентов компанией Казтранском делается снижение до 50 процентов и 10 процентов скидка на абонентскую плату. Кроме того, порядка 15 процентов предлагает снизить абонентскую плату на интернет", – сказал Туяков в ходе круглого стола по вопросам снижения тарифов.
Он также добавил, что компания Транстелеком предложила снизить около 5 процентов для ветеранов ВОВ.
"В целом у данного оператора очень низкие тарифы. Например, для сельских жителей стоимость связи составляет порядка 529 тенге, для городских - 797 тенге", – отметил вице-министр.
Кроме того, по его словам, компания Кар-Тел вышла с инициативой о том, чтобы представить новую линейку тарифных планов.
"Называются "Социальный", "Социальный – Плюс" и тарифный план для учителей. Они на 50 процентов снижают тарифы на услуги связи. Если раньше составляло 1300 тенге, то сейчас будет составлять 590 тенге. Для абонентов Kcell новый тарифный план снижает стоимость на 50 процентов. С учетом ежемесячной абонентской платы она будет составлять 1390 тенге", – добавил Туяков.
В заключение он подчеркнул, что в настоящее время министерство прорабатывает и другие вопросы.
"Ждем информацию по Mobile Telecom Service от компании Altel/Tele2. Думаю, что мы от данных операторов получим предложения и в ближайшее время озвучим их", – заключил Туяков.