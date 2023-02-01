Насколько укрепился тенге, сообщили в Нацбанке

По итогам января курс тенге укрепился на 0,5% до 460,52 тенге за доллар США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

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Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 141 до 103 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,1 млрд долларов США.

«В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий.

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 453 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня», – прокомментировали в Нацбанке.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за январь составили 228 млн долларов США. Доля продаж из Нацфонда составила 11,1% от общего объема торгов и не более 12 млн долларов США в день.

«При проведении операций со средствами Нацфонда НБ соблюдает принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок», – уточнили в главном банке страны.

Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Нацбанк в январе покупал иностранную валюту на биржевых торгах, общая сумма составила 120 млн долларов США или порядка 5,8% от общего объема рынка.

Валютных интервенций в январе НБ не проводил.

«В рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию обо всех проводимых операциях на валютном рынке.

В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», – отмечается в сообщении НБ РК.