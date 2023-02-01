Насколько укрепился тенге, сообщили в Нацбанке

Экономика
7

По итогам января курс тенге укрепился на 0,5% до 460,52 тенге за доллар США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

Фото: Kazpravda.kz

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 141 до 103 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2,1 млрд долларов США.

«В течение месяца валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, обменный курс формировался в зависимости от рыночных условий.

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 453 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня», – прокомментировали в Нацбанке.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за январь составили 228 млн долларов США. Доля продаж из Нацфонда составила 11,1% от общего объема торгов и не более 12 млн долларов США в день.

«При проведении операций со средствами Нацфонда НБ соблюдает принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок», – уточнили в главном банке страны.

Для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Нацбанк в январе покупал иностранную валюту на биржевых торгах, общая сумма составила 120 млн долларов США или порядка 5,8% от общего объема рынка.

Валютных интервенций в январе НБ не проводил.

«В рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию обо всех проводимых операциях на валютном рынке.

В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», – отмечается в сообщении НБ РК.

 

#деньги #экономика #тенге #Нацбанк #валюта

Популярное

Все
Жители Темиртау через суд хотят наказать чиновников за срыв отопительного сезона
В погоне за цифровизацией нельзя забывать о безопасности
По закону творческой совести
Более 2 млрд 870 млн тенге – бюджет программы ArtSport в Павлодарской области
Досталось на орехи
На 50 тыс. мест планируют увеличить образовательный государственный заказ  по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям
Журналист под прикрытием
Главный фактор стабильности
Костанайские аграрии опасаются, что нынешней весной финансирование форвардного закупа могут существенно урезать
Диалог с населением – на системную основу
Услуга издалека
Ими гордится страна
Нас поддерживает HELP
Жетысу: новый уровень развития
Астана: решить старые проблемы, принять новый Генплан
Сказка вне формата
Прыщ на поприще
«Скорые» для скорой
Ровесник века
Объявлены ставки по депозитам в тенге на март
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
На партийном поле перемены
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
Кто ищет, тот найдет
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
Девушка упала в открытый колодец на одном из главных проспектов Астаны
Скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова
Новоизбранные и назначенные президентом депутаты Сената прошли регистрацию в ЦИКе
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)
Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе
"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили
На Шымбулаке горит самый высотный рестобар в мире
Пьяные дети матерят учителей и пьют коньяк на уроках: скандал разгорелся в школе ЗКО
Новорожденных продавали в Таразе – задержаны 2 медработника
Казахстан и Иран договорились об увеличении взаимного экспорта-импорта товаров
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов

Читайте также

Экономика
Предпринимателям Семея незаконно отказывали в подключении к…
Экономика
Объявлены ставки по депозитам в тенге на март
Президент , Экономика
"Это один из худших показателей по стране" – Токаев об уров…
Правительство , Экономика
Более 10 тысяч требований к бизнесу отменят в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]