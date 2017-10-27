​Наслаждение работой

Это портреты Абая, Амангельды, Мухтара Ауэзова, Малика Габдуллина, Александра Сызганова, пейзажи земли казахстанской, исторические полотна, натюрморты. Своим несомненным талантом Баки Урманче внес весомый вклад в развитие изобразительного искусства Казахстана. В работе конференции принимала участие директор Государственного музея искусств им. А. Кастеева профессор Гульмира Шалабаева. Она сообщила, что 24 работы автора хранятся в их музейных фондах: «Разнообразное творческое наследие Баки Урманче составляет значимую страницу в истории изобразительного искусства Казахстана, в их числе 11 живописных, 11 графических и 2 скульптурных произведения, созданных мастером с 1929 по 1958 год».

В Казахстан Баки Урманче прие­хал в 1941 году: в Алматы его пригласил комитет по подготовке к очередному юбилею Абая, поручив работы по живописи и графике. И художник остался жить в нашей стране. На родину, в Казань, мастер вернулся только в 1957-м, когда ему было уже 60 лет. Считается, что лучшие работы того времени по живописи и графике Урманче соз­дал именно в Алматы: это его знаменитая портретная галерея деятелей истории и культуры Казахстана, исторические полотна «Штаб Амангельды», «Абай за работой», «Великий переход Джангильдина», пейзажи, натюрморты. Среди них портреты Дины Нурпеисовой, легендарного казахского академика Каныша Сатпаева, открывшего многие месторождения природных богатств нашей земли. Портрет Сатпаева уже много лет украшает постоянную экспозицию Музея искусств им. А. Кастеева.

Для Казахстана появление масте­ра, владевшего навыками французского импрессионизма и множеством других художест­венных языков, освоившего передовой по тем временам европейский художественный опыт при сохранении национального духа, не могло не оказать влияния на местную школу. Важным момен­том стал и тот факт, что Баки Урманче оказался в Казахстане в начале 1940-х, когда шло формирование фундамента профессиональной школы национального изобразительного искусства.

Народный художник РСФСР, народный художник Татарской АССР, заслуженный художник Казахской ССР, лауреат премии им. Габдуллы Тукая Баки Урманче стал первым татарским художником, получившим высшее профессиональное образование. В начале его творческого пути были казанские художественные мастерские в 1919 году, затем Высшие художественно-техничес­кие мастерские в Моск­ве. После учебы в 1926 году он возвратился в Казань и стал работать преподавателем, завучем и руководителем художественной школы. В это же время Баки Урманче организовал художественно-керамические мастерские и продолжил создавать собственные картины, делал иллюстрации, писал статьи и читал лекции. В непростой судьбе талантливого мастера отразились полные драматизма и трагизма события XX века. В 1929 году Баки попал под волну сталинских репрессий по обвинению в национализме, и его сослали на 5 лет в Соловецкий лагерь особого назначения – СЛОН. Возвратившись из Соловков, Урманче уехал жить в Москву. Здесь его приняли достойно – он стал членом Союза художников СССР.

В рамках международной конференции «Творческий гений Баки Урманче: евразийский контекст» галерея «Хазинэ» организовала ретроспективную выставку художника «Я наслаж­даюсь только самой работой». И представила его картины из музейных и частных коллекций, внушительную и впечатляющую часть экспозиции составили работы казахстанского периода – портреты легендарных личностей, в том числе известной казахской танцовщицы Шары Жиенкуловой, пейзажи Алматы, Гурьева, Балхаша, натюрморты и другие замечательные произведения.