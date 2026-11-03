Наследие Абая, искусственный интеллект и образование будущего: что обсуждали на EDUFEST-2026

Образование

Как сохранить человеческие ценности и воспитать целостную личность в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта? Этот вопрос стал одним из ключевых на образовательной конференции EDUFEST-2026, прошедшей в Алматы.

Мероприятие объединило более 200 педагогов, руководителей образовательных организаций, учёных и экспертов Казахстана. Организатором дискуссионной площадки выступил общественный фонд NNEF, а местом встречи стала международная школа MIRAS.

Лейтмотивом двухдневного форума стала философская концепция Абая Кунанбаева «Толық адам» — учение о целостной, гармонично развитой личности. Участники конференции подчеркнули, что философское наследие великого мыслителя не утратило своей актуальности и сегодня может служить ценностной основой современного образования. В эпоху стремительного развития технологий особое значение приобретает не только формирование академических знаний и цифровых компетенций, но и воспитание личности, способной критически мыслить, принимать ответственные решения и действовать во благо общества.

Эту мысль развила руководитель дошкольного и среднего образования ОФ NNEF Мария Ковжасарова. По ее словам, вызовы времени требуют грамотного синтеза традиций и новаторства.

«Искусственный интеллект открывает новые возможности для образования, но одновременно ставит перед нами важный вопрос: каким мы хотим видеть человека будущего? — подчеркнула спикер. — Наша задача — не просто научить детей пользоваться современными технологиями, а воспитать в них способность самостоятельно мыслить, делать осознанный выбор и нести ответственность за свои поступки. Именно эти ориентиры лежат в основе концепции Абая „Толық адам“, которая сегодня приобретает особую актуальность».

В рамках тематических треков участники конференции рассмотрели четыре взаимосвязанных направления развития личности: Ақыл — мыслить, Қайрат — действовать, Жүрек — быть человеком и Болашақ — создавать будущее. О том, как философские идеи Абая находят отражение в современной жизни и образовании, рассказал старший преподаватель кафедры гуманитарных наук Института истории и права КазНПУ имени Абая Аманжол Мейрманов.

«Развитие разума, воли и нравственных качеств — не просто философское наследие Абая, а ценностные ориентиры, сохраняющие свою актуальность для образования XXI века, — отметил эксперт. — Сегодня мы можем научить ребёнка использовать искусственный интеллект, работать с информацией и решать сложные задачи. Но не менее важно сформировать у него способность осмысливать свои поступки, делать нравственный выбор и осознавать ответственность перед обществом».

Второй день конференции прошёл под девизом «От идеи к практике», превратившись в пространство обмена опытом и практическими образовательными решениями. Педагоги приняли участие в мастер-классах, посвящённых STEM-образованию, исследовательской деятельности и применению подходов Международного бакалавриата (IB).

Особый интерес вызвала серия мастер-классов «Ученики учат учителей», где привычные роли поменялись: школьники выступили в качестве наставников, поделившись собственным опытом использования искусственного интеллекта, реализации исследовательских проектов, развития лидерских качеств и командного взаимодействия. Необычный формат смены ролей продемонстрировал, что современное образование строится на взаимном обучении, доверии и партнёрстве между педагогом и учеником, а сами школьники способны выступать активными участниками образовательных изменений.

Директор Международной школы MIRAS г.Алматы Ирина Власянц сделала акцент на важности трансформации школьной среды.

«Особая ценность конференции заключается в том, что она выходит за рамки теоретических дискуссий и обращается к реальным образовательным практикам, — подчеркнула она. — Сегодня наша задача — создавать образовательную среду, в которой ребёнок не просто получает знания, а становится активным участником процесса обучения: исследует, задаёт вопросы, проявляет инициативу, учится сотрудничать и брать на себя ответственность».

Ученица 11 класса международной школы «Мирас» г. Астана Зарина Биржанова поделилась своими впечатлениями.

«Участие в EDUFEST-2026 стало для меня уникальным опытом. Я провела мастер-класс для педагогов по использованию искусственного интеллекта в учёбе, приняла участие в панельной дискуссии вместе с директорами школ, педагогами и родителями. Особенно ценной стала возможность на равных делиться своим мнением со взрослыми и быть услышанной. Благодарна своей школе за доверие и возможность проявить себя на таком уровне».

Кульминацией события стала выставка ученических проектов «Толық адам в действии», на которой учащиеся школ и лицеисты, а также студенты университетов образовательной экосистемы NNEF представили разработки по четырём направлениям: «Ақыл» (интеллект и познание), «Қайрат» (воля и действие), «Жүрек» (нравственность и духовные ценности) и «Болашақ» (технологии будущего).

Экспозиция объединила проекты в области искусственного интеллекта, робототехники, виртуальной реальности, программирования, экологии, предпринимательства и лидерства, а также инициативы, направленные на сохранение культурного наследия, развитие нравственных ценностей и создание инклюзивных технологий.

Среди представленных разработок — беспилотные летательные аппараты, интеллектуальные системы, VR-лаборатории, роботизированные комплексы, цифровые приложения и социально значимые проекты. Выставка продемонстрировала, как идеи концепции «Толық адам» находят практическое воплощение в исследовательской, творческой и проектной деятельности молодого поколения.

EDUFEST-2026 наглядно продемонстрировал: образование будущего невозможно без воспитания личности, которая осознаёт свои корни, обладает прочными нравственными ориентирами и стремится созидать во благо общества.

#Алматы #Образование #конференция #NNEF

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