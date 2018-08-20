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​Наследие Бухар Жырау
Владимир Осипов

В мероприятии участвовали депутаты Парламента, руководители государственных органов, общественные деятели, известные ученые, представители творческой интеллигенции, широкая общественность.

Участники возложили цветы к памятнику Бухар Жырау. Затем состоялось театрализованное представление «Күміс көмей әулие».

Государственный секретарь зачитала участникам торжест­венного мероприятия поздравление Елбасы Нурсултана Назарбаева. «Бухар Жырау – выдающийся деятель, который в судьбоносное время своими мудрыми произведениями сплачивал народ, призывая к защите отчизны от врагов. Мы – счастливое поколение, которое воплотило мечту наших великих предков о единой нации, мощном государстве. Поэтому наследие Бухар Жырау всегда остается актуальным», – говорится в приветственной речи.

Бухар Жырау – великий представитель устного поэтического творчества ХVIII века. Он был одним из влиятельных биев при хане Тауке, а также главным советником хана Абылая. Участвовал вместе с Толе-би, Казыбеком-би и Айтеке-би в составлении Свода законов общеказахского права «Жеті жарғы».

Жырау хорошо знал арабский, персидский, китайский языки, выступал убежденным сторонником справедливости, в поэтизированной форме проповедовал торжество добра, истины, воспевал красоту и могущество природы. Главная идея великого жырау заключалась в объединении народа.

В рамках мероприятия состоял­ся концерт с участием звезд эстрады, творческих коллективов Карагандинской области – Академического оркестра казахских народных инструментов им. Таттимбета и солистов концертного объединения им. К. Байжанова.

Также прошли соревнования по национальным видам спорта: қазақша күрес, аударыспақ, аламан бәйге, топ бәйге, қыз қуу, көкпару и другим.

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