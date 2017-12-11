Залогом успеха ЭКСПО в Астане, безусловно, стала заявленная Казахстаном тема «Энергия будущего». Что само по себе явилось оправданным решением, поскольку еще задолго до этого страной был взят курс на «зеленую» экономику. А в предшествовавшие выставке годы по инициативе Президента принимались и запускались к реализации знаковые в области энергетики и охраны окружающей среды программные документы. В их числе Концепция по переходу Казахстана к «зеленой» экономике, программа партнерства «Зеленый мост» и другие проекты Главы государства. Сегодня много говорится и пишется о наследии выставки, которую впервые в Центрально-Азиатском регионе организовал и провел Казахстан. Наследие это трудно переоценить, особенно когда речь идет не только о конкретных достижениях, измеряемых в материальных единицах, а о так называемом духе ЭКСПО.
Статьи
Наследие ЭКСПО в жизнь
Светлана Абенова
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