​Наследие ЭКСПО в жизнь

Залогом успеха ЭКСПО в Астане, безусловно, стала заявленная Казахстаном тема «Энергия будущего». Что само по себе явилось оправданным решением, поскольку еще задолго до этого страной был взят курс на «зеленую» экономику. А в предшествовавшие выставке годы по инициативе Президента принимались и запускались к реализации знаковые в области энергетики и охраны окружающей среды программные документы. В их числе Концепция по переходу Казахстана к «зеленой» экономике, прог­рамма партнерства «Зеленый мост» и другие проекты Главы государства. Сегодня много говорится и пишется о наследии выставки, которую впервые в Центрально-Азиатском регионе организовал и провел Казахстан. Наследие это трудно переоценить, особенно когда речь идет не только о конкретных достижениях, измеряе­мых в материальных единицах, а о так называемом духе ЭКСПО.

Одной из самых свежих в облас­ти во­зобновляемых источников энергии новос­тей стала разработка иннова­ционной солнечной панели британскими учеными. Идея технологии заимствована у Николы Теслы и Альберта Эйнштейна, но она кардинально переосмыс­лена современными изоб­ретателями. К примеру, вмес­то вакуума для переноса энергии в такой солнечной установке предполагается использовать газ.

К примеру, в Австралии нынешней осенью наблюдался настоящий бум внедрения солнечных панелей. Только в ноябре на крышах жилых домов и коммерческих зданий установлены солнечные мини-станции суммарной мощностью более 120 МВт. Причем почти во всех австралийских штатах самыми рекордными по увеличению числа солнечных установок мощ­ностью до 100 кВт каждая стали осенние месяцы уходящего года.

Благодаря Международной выставке многократно умножились усилия мирового сообщества, направленные на создание новой модели глобальной энергетики. ЭКСПО-2017 в Астане пос­лужила вдохновляющим и созидающим началом для всей планеты, где практически каждый день в разных ее уголках предпринимаются все новые шаги по развитию ВИЭ.

– Наше устройство радикально отличается от стандартной фотовольтаики и может быть применено для других «зеленых» технологий, например, превращения тепла в электричество, – считает Гевин Белл, один из разработчиков инновационной модели.

Между тем в Европе недавно подписано соглашение на покупку возобновляемой энергии с участием корпорации Microsoft. Всемирно известная компания заключила 10-летний договор с энергетиками из Vattenfall на покупку электроэнергии, вырабатываемой ветровой станцией Wieringermeer wind farm, мощность которой составляет 180 МВт.

Необходимо отметить, что строительство ветропарка, расположенного неподалеку от Амстердама, еще не завершено. Ему предстоит стать одним из крупнейших в Нидерландах, но функцио­нировать он начнет только в 2019 году. Модель ветровой электростанции Wieringermeer wind farm, которой в перспективе предстоит снабжать энергией работу центров обработки данных корпорации Microsoft, была презентована учеными из Нидерландов на форуме «Энергия будущего», проходившем в рамках выставки «ЭКСПО-2017». Безусловно, последняя в значительной мере поспособствовала тому, что так быстро был найден заказчик на покупку чистой энергии.

Глава Глобального совета ветро­энергетики (GWEC) Стив Савье в своем выступлении на конференции в Южной Африке озвучил прогноз, согласно которому суммарная мощность ветровых электростанций в мире к концу 2017 года вырастет до 530–540 ГВт.

По сообщениям Engineering News, в Европе по итогам текущего года ожидается темп роста, превышающий средние показатели развития ветроэнергетики за последние несколько лет. В 2017 году в топ-10 благодаря активному развитию оффшорной ветроэнергетики впервые вошли Нидерланды.

На острие научно-технического прогресса

– ЭКСПО способствовало продуктивному и интенсивному взаимодействию науки, бизнеса и общества. Благотворно сказалось на развитии взаимопонимания и доверия между странами и народами, позволило ближе познакомиться с богатой и уникальной культурой Казахстана. В целом, уверен, наша выставка внесла уникальный вклад в глобальное развитие чистой энергетики во всем мире, – завил Президент Нурсултан Назарбаев в ходе торжественной церемонии закрытия ЭКСПО-2017.

Выставка «зеленых» технологий в Астане предоставила уникальную возможность продемонстрировать мировому сообществу интеллектуальный и технический потенциал планеты. Здесь было выставлено около 140 выдающихся научных изобретений в области возобновляемых источников энергии, в том числе разработки отечественных ученых.

В павильоне Румынии, к примеру, был представлен уменьшенный макет европейского проекта Extreme Light Infrastructure по сооружению самого мощного в мире лазера, стоимость которого составляет 310 млн евро. Его уникальность – в невероятной мощности, которая может дости­гать 10% от энергии Солн­ца. Общеевропейский проект, разработанный в тесном сотрудничестве с Венгрией и Чехией, является символом планетарного прогресса и преемственности в научном мире, позволяет заглянуть далеко в будущее. Новейшая технология, финансирование которой осуществляет Евросоюз, позволяет в короткие сроки уничтожать ядерные отходы и эффективно бороться с раковыми заболеваниями. Масштабный проект планируется завершить за два года, еще примерно столько же времени потребуется для того, чтобы получить первые результаты исследований ученых.

Во время проведения ЭКСПО Глава государства, осмотревший целый ряд объектов, посетил также Национальный павильон Монако, где были представлены экспозиции, раскрывающие инновационные технологии энергетического перехода к «зеленой» экономике, а также лучшая практи­ка, применяемая в княжестве.

Казахстанские предприятия ЖКХ в настоящее время изучают возможность применения финской технологии по очистке сточных вод, а также польской инновационной разработки «Голубой уголь». Последняя позволяет на 80% снизить показатели по выбросам вредных веществ в атмосферу.

В павильоне Германии была представлена уникальная технология геотермального возобновляемого источника энергии. С ее помощью можно получать тепловую и электрическую энергию из грунта и подземных вод. Она тоже стала объектом пристального внимания отечественных компаний.

Белорусская энергосберегающая технология «Турбосфера» позволяет утилизировать избыточное давление природного газа, высвобождая при этом немалое количество чистой энергии для удовлетворения собственных нужд. По мнению экспертов, данную технологию можно успешно применять на предприятиях нефтегазового сектора Казахстана.

В африканских павильонах продемонстрирована технология строительства гидроэлектростанций в пустыне. Словакия разработала модель переносного дома – экокапсулы. Подобные домики найдут свое применение в экологическом туризме.

Национальный центр биотехнологий в Астане также представил свою инновационную разработку – биосовместимый клей из моллюсков. Его уникальность в том, что со временем он может заменить хирургический шовный материал.

И это далеко не полный перечень изобретений и прорывных проектов, которым предстоит стать неотъемлемой частью жизни нашей планеты.

На площадке ЭКСПО состоялся глобальный диалог по приоритетным направлениям энергетической политики, обсуждались проблемы и перспективы развития ВИЭ и энергосбережения. Энергия ветра, воды, солнца и даже энергия биомассы, по мнению ученых, станут альтернативными источниками энергии как самый лучший способ сохранить планету.

На протяжении работы выс­тавки в Конгресс-центре ЭКСПО проходил форум «Энергия будущего». Ведущими спикерами 12 конференций стали эксперты мирового уровня, нобелевские лауреаты, известные политичес­кие и общественные деятели.

Участники форума отметили взятый нашей страной курс по переходу к «зеленой» экономике. Вместе с тем каждый спикер предлагал свое видение глобальной энергетической модели с привязкой к возможностям и ресурсам отдельного государства.

– Казахстан является одним из крупнейших производителей неф­ти, угля и с 2009 года – лидером в добыче природного урана, но Правительство принимает активные меры по диверсификации энергетической инфраструктуры, – отметил на одной из панельных сессий форума германский эксперт Зигрид Хойдорф. – Когда такое происходит в глобальном контексте, это вызывает серьезные экономические волны по всему миру.

Выставка «зеленых» технологий позволила выработать целый ряд рекомендаций, обобщить новые идеи, которые по итогам работы форума были включены в Манифест ценностей и принципов «Астана ЭКСПО-2017».

«Зеленые» технологии претворяются в жизнь

В настоящее время в Казахстане ведется активная работа по внедрению новых технологий, представленных на Международной специализированной выставке «Астана ЭКСПО-2017». Для реализации поставленной задачи создана специальная рабочая группа из числа представителей национальных компаний, ведущих специалистов в различных секторах энергетики, представителей Министерства энергетики и подведомственных структур. По словам главы Мин­энерго РК Каната Бозумбаева, проведена оценка экспонатов ЭКСПО, отобрано 105 новых технологий в области возобновляе­мой энергетики, энергосбережения, строительства «умных сетей», управления отходами, водоочистки, контроля над качеством воздуха.

К работе подключились отечест­венные предприятия и местные исполнительные органы. Выставка, к примеру, дала импульс росту экономики Карагандинского региона. Из представленных на ЭКСПО-2017 технологий акиматом области отобран 31 проект. В их числе – модель финского завода по безот­ходной утилизации твердых бытовых отходов, строительство которого запланировано на ближайшее время.

Кстати, научные разработки карагандинских ученых были широко представлены в павильоне «Нұр Әлем». Несколько инновационных проектов уже введено в эксплуатацию, в частности, био­газовая установка «мини-ГЭС», гидродинамические нагреватели и другие. К 2020 году в регионе планируется ввод в эксплуатацию 6 новых объектов «зеленой» энергетики. Суммарная мощность таких ВИЭ составит 261 МВт.

В Алматинской области запускается пилотный проект «Региональная система управления отходами», который позволит увеличить извлечение вторичных материалов до 30% и сократить количество свалок с 354 до 16. В среднесрочной перспективе в регионе запланировано также внедрение совместной разработки швейцарских и американских инноваторов «Альпийский домик» и китайской технологии по снижению уровня выбросов в атмосферу.

Акмолинская область представила на ЭКСПО 2 инновационных проекта в области альтернативной энергетики – ветровую электро­станцию мощностью 45 МВт и действующую ветро­установку в ТОО «Родина». Лучшие проекты ЭКСПО сегодня находят применение в процессе модернизации питьевого водоснабжения и очистных сооружений ГКП «Степногорск-Водоканал».

Мощный импульс для устойчивого развития

В самом центре выставки «зеленых» технологий оказалась молодая и динамично развивающаяся столица Казахстана. Используя наследие ЭКСПО, Астана может претендовать на звание глобального города Евразийского макрорегиона, а также событийной столицы Евразии, многофункциональной площадки для размещения офисов международных организаций и компаний. Неудивительно, что именно наша столица стала обладательницей номинации «Город будущего» по версии журнала National Geografhic Traveling.

Астана получила мощный экономический импульс от проведения ЭКСПО-2017. Сегодня у города имеются все основания для претворения в жизнь самых амбициозных проектов.

– Главой государства поставлена задача по дальнейшему развитию столицы с учетом всех вызовов урбанизации, экологии, безопасности и нагрузки на инфраструктуру, – говорит аким столицы Асет Исекешев.

Акимат Астаны разработал новую модель устойчивого развития города, которая создаст новые возможности для реализации намеченных планов. По словам градоначальника, определены 10 основных секторов, 5 из которых должны стать торгуемыми: кластер девелопмента, туризм (включая медицинский), современное производство, финансовые и профессиональные услуги и размещение международных организаций.

Выступая в ноябре текущего года на церемонии открытия туристической зоны ЭКСПО-2017, глава национальной компании-организатора международной специализированной выставки Ахметжан Есимов отметил, что ЭКСПО стало имиджевым проектом для страны, но при этом не следует забывать о том эффекте, который дала выставка для экономики Казахстана. Это и рост ВВП, и создание десятков тысяч новых рабочих мест, сферы услуг. Вот почему, по словам Ахметжана Есимова, Главой государства не только была поставлена задача по практическому внедрению в республике лучших технологий, представленных на ЭКСПО-2017, но и одобрена концепция пост­выставочного использования объектов выставки.

Так, в качестве наследия выс­тавки сохранены сфера «Нұр Әлем», Холл энергии, Зона лучших практик, Арт-центр, Конгресс-центр, тематические и коммерческие павильоны.

– Как вы знаете, – сказал далее председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», – основной достопримечательностью выставки стал Национальный павильон Казахстана «Нұр Әлем» – уникальное, полностью стеклянное здание сферической формы высотой 100 метров. «Нұр Әлем» будет функционировать в качестве музея «Энергии будущего», призванного знакомить посетителей с различными источниками возобновляемой энергии, а также с новейшими достижениями в этой области.

Убежден, подчеркнул Ахметжан Есимов, что наш «Нұр Әлем» станет таким же знаковым объек­том, как Эйфелева башня в Париже или Атомиум в Брюсселе. В двух тематических павильонах посетители смогут увидеть, как на деле применяются новые технологии, сберегающие энергию и позволяющие создать энергоэффективный город будущего.

Например, в Зоне лучших прак­тик будет представлено 24 ведущих мировых проекта в области возобновляемых источников энергии из 13 стран мира.

Арт-центр, заслуживший особую любовь у гостей выставки, продолжит свою работу как центр современного искусства, а также образовательный центр для самых маленьких посетителей.

Другие культурные объекты ЭКСПО: Холл энергии – концерт­ный зал на 1 000 мест и уникальный многофункциональный Конгресс-центр также продолжат свою деятельность как культурно-образовательные учреж­дения.

Разработана программа эффективного использования прилегающей территории (высвобожденной после демонтажа Цирка дю Солей, павильона «Шелл», амфитеатра и других). Здесь для жителей и гостей столицы открывается ледовый каток с необходимой инфраструктурой (точки питания, аренда инвентаря).

Особо Ахметжан Есимов счел необходимым остановиться на вопросе реконструкции международных павильонов, где завершается демонтаж экспозиций. В двух из них – С3 и С4 – расположится Международный финансовый центр (МФЦА), проект которого уже готов, ведется разработка проектно-сметной документации.

В павильоне С1 намечено соз­дать первый в столичном регио­не образовательный центр, основной задачей которого станет выявление и развитие с раннего возраста способностей и потенциала будущих специалистов. Его концепция в настоящее время разрабатывается совместно с Назарбаев Университетом.

В павильоне С2 разместится выставочный комплекс. Он создается как площадка для различных выставок, международных и отечественных экс­позиций. Здесь регионы страны получат возможность на постоянной основе демонстрировать свои достижения и делиться опытом. К работе по созданию комплекса привлечена Национальная палата предпринимателей «Атамекен».

А в рамках реализации поручения Главы государства по цифровизации Казахстана на базе корпоративного павильона будет создан Международный технопарк IT-стартапов.

Что касается Логистического центра, он, как сообщил Ахметжан Есимов, продолжит функцио­нировать в качестве структуры, занимающейся обеспечением работ по выезду международных участников, а также проведением реконструкции выставочных сооружений.