​Наследие Евгения Брусиловского

Судьба казахской культуры – моя судьба



Родился Евгений Брусиловский в 1905 году в Ростове-на-Дону. В 1922–1924 годах учился по классам фортепиано и композиции в Московской государственной консерватории им. П. Чайковского, затем поступил в Ленинградскую государственную консерваторию в класс композиции М. Штейнберга и окончил ее в 1931 году. Через два года Ленинградский союз композиторов командировал молодого музыканта, к тому времени автора двух симфоний и музыки к кинофильму «Возвращение Нейтана Беккера», в Алма-Ату.

– Если Александру Затаевичу мы обязаны сохранением лучших образцов казахского фольклора, то Евгению Брусиловскому – тем, что он раскрыл их духовный потенциал, возвысив их до уровня шедевров мировой музыкальной культуры, – считает филолог и музыковед, композитор, коллекционер, организатор единственного в республике музея грампластинок Наум Шафер. – Приехав в начале 30-х годов в Казахстан и изучив изумительный, колоритный казахский фольклор, он сочинил первые казахские оперы и симфонии, первые образцы в области камерной и вокальной музыки, проложил дорогу массовой песне, стал автором первого гимна Казахстана. Создал Союз композиторов Казахстана, был его первым председателем, основал кафедру композиции в Алма-Атинской консерватории.

Е. Брусиловский – автор опер «Кыз-Жибек» (1934), «Жалбыр» (1935), «Ер-Таргын» (1936), «Айман – Шолпан» (1938), «Золотое зерно» (1940), «Гвардия, вперед!» (1942), «Амангельды» (1945, соавтор М. Тулебаев), «Дударай» (1953), «Наследники» (1962), музыки к балету «Козы-Корпеш – Баян-сулу» (1967), кантаты «Советский Казахстан» (Сталинская премия, 1948), 9 симфоний, музыки Государственного гимна Казахской ССР (совместно с М. Тулебаевым, Л. Хамиди), концертов для фортепиано с оркестром, большого количества хоровых произведений, песен, романсов. «Все профессиональные композиторы Казахстана – это его ученики или ученики тех, кого он выпес­товал», – отмечает Наум Шафер. Среди знаменитых учеников Брусиловского – Б. Байкадамов, М. Тулебаев, Б. Ерзакович, К. Кужамьяров, Е. Рахмадиев, С. Мухамеджанов, а также Александр Зацепин, автор музыки ко многим популярным фильмам.

Делом жизни Евгения Брусиловского были собирание и запись казахских народных песен и кюев, их в его архиве более 250.

– Он обработал для голоса и фортепиано бесчисленное количество казахских народных песен, сделав их достоянием серьезной концертной эстрады. Создал свои собственные песни в казахском стиле, среди которых выделяются такие жемчужины, как «Две ласточки», «Сайра», «Шолпан», – рассказывает Наум Григорьевич.

Е. Брусиловский ценил профессио­нализм, но тем не менее считал, что главное в композиторском творчестве – это талант и общее культурное развитие. Плюс, разумеется, личностные душевные качества. Об этом он писал в своих «Пяти тетрадях», опубликованных в 1997 году в журнале «Простор»: «Разве музыкальное образование делает композитора профессионалом? Разве композитор, окончивший консерваторию, не может быть дилетантом? И наконец, разве народный музыкант, всю жизнь посвятивший музыкальному творчеству и достигший высокого, виртуозного уровня игры на домбре и создавший великолепные образцы домбровой музыки, блистающие подлинным профессиональным мастерством и тонким пониманием оригинального жанра, – разве такой деятель является дилетантом?»

– Брусиловский был первым, кто взялся за реабилитацию имени гениального Курмангазы, – напоминает Наум Шафер. – Популярность музыки Курмангазы в наше время, присвое­ние его имени Алма-Атинской консерватории – одна из величайших заслуг Евгения Григорьевича. Кстати, Государственная премия Казахской ССР им. Курмангазы (1967) присуждена Брусиловскому за одноименную симфонию – «Курмангазы».

Науму Шаферу довелось общаться с Брусиловским. Он вспоминает: «В начале 50-х годов прошлого века мне выпало величайшее счастье общаться с Евгением Григорьевичем. В течение полутора лет я приносил ему домой на улицу Сталина (ныне проспект Абылай-хана, там сейчас установлена мемориальная доска) свои робкие композиторские опусы, и он, не считаясь со временем, кропотливо и совершенно бескорыстно занимался со мной. Одну из его открыток, посланных мне по почте, до сих пор бережно храню в своем домашнем архиве… Помню и то, как однажды он сказал мне: «Я вложил свою личную судьбу в судьбу казахской культуры…»

К столетию композитора Дом-музей грампластинок коллекционера Наума Шафера выпустил лазерный диск с песнями и романсами на музыку Евгения Брусиловского и казахскими народными песнями в его обработке. Теперь – новая работа.

Мчится гордый Боз-Айгыр

Евгений Брусиловский создал первые образцы казахской камерной музыки – великолепные фортепианные и скрипичные циклы. Сюита «Боз-Айгыр» стала украшением репертуара любого концертирующего скрипача. Это ценнейший вклад в историю отечественной камерно-инструментальной музыки.

Над сюитой для скрипки и фортепиано «Боз-Айгыр» («Серый конь») композитор работал в промежутке между сочинением своей вершинной оперы «Дударай» и обдумыванием музыкальных тем для кинофильма «Дочь степей», то есть в 1953–1954 годы. В ее основе – кюй народного композитора Рахмета Аманбаева, который был записан Александром Затаевичем.

– Брусиловский же поставил перед собой цель трансформировать эту мелодию в разных ипостасях, но так, чтобы, не нарушая очарования народных истоков, выявить ярче ее многоцветность и внутренний потенциал. И вместе с тем обогатить казахскую профессиональную камерную музыку новым произведением, помогающим сформироваться национальной скрипичной школе, – объясняет Наум Шафер.

– «Боз-Айгыр» состоит из семи небольших частей. Вначале излагается оригинальная тема, пленяющая своей лирико-экспрессивной образ­ностью. Затем следуют вариации, как бы раскрывающие характер Тулпара, родившегося и выросшего в казахской степи. И вот здесь-то и оттеняется программный замысел композитора. Образ Серого коня – символ казахской степи, ее широкого раздолья, символ удалого джигита, для которого она предназначена. Но подлинная удаль обязательно должна сочетаться с глубокой душевностью и мечтательностью. Отсюда истоки следующей части – «Пейзаж», где лирическое раздумье вызвано не только волшебным простором степи, но и надеждой на счастливое время, когда будут осуществлены самые светлые чаяния народа. Озорное «Скерцо» словно усиливает бодрость духа. И не случайно оно переходит в «Танец», где скрипичная вальсовая мелодия ищет «примирения» с фортепианной партией. Драматический «Романс», написанный в типичном европейско-восточном стиле, впечатляет эмоциональной грацией, а при нарастании напряжения непременно ощущается и спасительная развязка.

К слову, этот номер часто исполняется вне сюиты – как самостоятельное произведение. Завершается произведение эффектным «Финалом» в виде симфонизированного кюя. Здесь и высокий драматический пафос, и компоненты широкой распевности, и живость темповых комбинаций, и отзвуки праздничного торжества. А в целом – ликующее созвучие контрастных тем и отсутствие сумрачности даже в самых драматических эпизодах, – делает блестящий анализ музыковед Н. Шафер.

Произведение исполнили Мадина Адамова (скрипка) и Ирина Батурина (фортепиано). Звукорежиссер – Евгений Рыкунов, дизайн диска – Юлия Шелкопляс.

20-летняя скрипачка Мадина Адамова сейчас совершенствует свое мас­терство в Германии, интересуется отечественным музыкальным искусством, стремится пропагандировать его за рубежом.

– Казахскую музыку Мадина воспринимает всей душой, поэтому она с таким увлечением и любовью приступила к интерпретации творения Евгения Брусиловского. Ее скрипка звучит с живописной выразительностью как в экспрессивных эпизодах, так и в глубоко лирических, – говорит Наум Шафер. – Помогает ей замечательная павлодарская пианистка Ирина Батурина, чье исполнительское искусство, чувство партнера позволяют слушателю восхищаться удивительной цель­ностью в трактовке музыкального произведения. В данном случае образовался прекрасный, гармоничный дуэт. Хочется надеяться, что эта трактовка сюиты «Боз-Айгыр» запомнится, а произведения Евгения Брусиловского еще долго будут радовать слушателей.