​Наследие Кирилла и Мефодия

Родились и выросли братья в знатной многодетной семье крупного византийского военачальника. Из семерых сыновей Мефодий – первенец, Константин (имя Кирилл было принято после пострижения в монахи) – последыш. Родина братьев – портовый город Солунь в Македонии. В современности – это греческий город Салоники.

Мефодий, когда подрос, пошел по отцовским стопам, выбрал карьеру военного человека. Службу нес исправно, дисциплину соблюдал отменно, по служебной лестнице продвигался заслуженно и успешно, занял высокое положение в государственной иерархии, получил должность правителя одной из провинций Византийской империи. Прошлo десять лет беспорочной службы. Исполнительного чиновника ожидало серьезное повышение – высокий пост в столичной администрации. Однако Мефодий внезапно принял неожиданное решение: оставить мирское служение. Он ушел в один из горных монастырей, стал иноком и «весь предался богомыслию и чтению церковных книг, молитвою, бдением и пощением душу свою украшая».

Константин с юного возраста отличался блестящими успехами как в нецерковном, так и нравственно-религиозном образовании. Свои «университеты» проходил при императорском дворе, его школьным товарищем стал сверстник Михаил, как сказали бы сейчас, «византийский кронпринц», наследник престола. Юный Константин обладал необыкновенными способностями. Вот как повествует об этом житие подвижника: «В три года овладел всей грамматикой и за иные взялся науки, научился же Гомеру, и геометрии у Льва, и у Фотия (впоследствии патриарх Константинопольский) – диалектике, и всем философским учениям, а сверх того и риторике, и арифметике, и астрономии, и музыке, и всем прочим эллинским учениям».

Молодой человек принимает в Константинополе сан священника, становится преподавателем философии в главном церковном училище и одновременно хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии. Занимая эту высокую гуманитарную должность, Константин продолжает самообразование: упорно овладевает языками других народов, в частности болгарским, в большом количестве читает религиозную литературу, не только христианскую, его глубоко интересуют иные вероучения. В имперской столице проходили богословские диспуты. Блестящий полемист, мастер устного слова и всесокрушающего логического мышления, Константин не раз побеждал в острых конфессиональных спорах с латинянами (католиками) и сарацинами (мусульманами).

Михаил к тому времени стал императором Византии и в 855 году направил друга юности в миссионерскую командировку в Хазарское государство. Оно располагалось по берегам Дона, Волги и Азовского моря. В про­светительском путешествии Константину сопутствовал родной брат Мефодий. Он, возвратившись в Византию, принял игуменство в одном из православных монастырей. А Константин неотступно продолжал трудиться над составлением славянской азбуки. Она была крайне необходима для перевода на славянские языки греческих богослужебных книг, чтобы храмовое богослужение вести на родном языке прихожан.

Константину не исполнилось и тридцати лет, когда он вместе с помощниками, среди которых ведущим являлся, конечно, его брат Мефодий, завершил перевод корпуса книг Священного Писания. Это произошло весьма своевременно: князь Великой Моравии Ростислав принял решение обратить свой народ в христианскую веру и обратился с соответствующей просьбой к византийскому императору. Михаилу не пришлось долго раздумывать, каких православных проповедников направить в Моравию (ее составляли чешские, австрийские, словацкие и румынские земли).

Славянские первоучители с подвижническим усердием отозвались и на просьбу русских князей. Вот как она звучала: «Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который бы наставил и поучил нас, и объяснил святые книги… И пошлите нам учителей, которые могли бы рассказать о книжных словах и о смысле их…» Именно такими великими наставниками стали Константин и Мефодий. Вспоминаются пушкинские строки: «И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей». Так и поступали святые братья, и сколько же они претерпели за свою преданность православию.

Им было очень нелегко. Посланники папского престола всячески сопротивлялись переводу богослужения с латинского на языки славянские. Братьев даже вызвали в Рим, чтобы воспротивиться огромному делу их жизни. Там, в возрасте чуть старше сорока двух лет, так и не вернувшись в родные места, отошел в мир иной Константин, перед кончиной приняв монашеское имя Кирилл. Прах равноапостольного праведника захоронен в римской церкви святого Климента. Навечно прощаясь с любимым братом, Кирилл произнес: «Мы с тобою, как два вола, вели одну борозду. Я изнемог, но ты не подумай оставить труды учительства и удалиться на свою гору».

Мефодий в уединенный монастырь не удалился, просветительских трудов не прекратил… По приказу из Ватикана его арестовали и на три года сослали в Швабию, где все это время «допрашивали с пристрастием» и заставляли отречься от православной веры. Мефодий мужественно перенес тяжелые испытания: трижды находился на краю гибели от рук гонителей и ушел из жизни шестидесятилетним в апреле 885 года.

Ученикам великих праведников тоже досталось. Их сажали в тюрьмы, книги на славянских языках бросали в огонь, папа Стефан V в странах, находившихся под властью Ватикана, специальным указом (буллой) запретил богослужение на славянском языке. К счастью, многие ученики и последователи нашли приют в Болгарии, где православную веру решительно поддержал царь Борис. Он открыл центры для обучения священников, помогал переводам и изданиям не только Священного Писания, но и других богослужебных книг. Болгария стала форпостом православного просвещения. Здесь была создана кириллица, фундаментальная система письменности. Она служит многим народам несколько столетий, и век ее нескончаем.

День славянской письменности и культуры отмечается во многих странах, памятники святым солунским братьям установлены в десятках городов России и зарубежья. Наследие Кирилла и Мефодия как одно из высших свершений мировой цивилизации каждое мгновение присутствует в нашей жизни.

В Казахстане 24 мая проходят классные часы и семинары, коллоквиумы и конференции. Ученые пишут монографии, биографические исследования, с трудами и днями славянских первоучителей и просветителей знакомятся молодые и юные.