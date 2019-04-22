​Наследие народа

Выпуск «Дала фольклорының антологиясы» («Антология степного фольклора») осуществлен по инициативе Министерства информации и общественного развития в рамках реализации поручений, данных Елбасы в статье «Семь граней Великой степи».

– Мы даем старт очень важному и востребованному проекту – «Антология степного фольклора» – сокровищнице великих произведений знаковых фигур казахской литературы. Это не просто поэтический и песенный сборник, это наше наследие, на котором мы должны воспитывать подрастающее поколение казахстанцев, – отметил министр информации и общественного развития Даурен Абаев на презентации сборника в Службе центральных коммуникаций.

Антология включает в себя произ­ведения, отображающие многовековую историю казахского народа, – это сказки, героичес­кие эпосы, песни, кюи, айтысы, терме, ораторские речи. Они взяты из золотого фонда Казахского радио. К изданию прилагаются диски с музыкальными произведениями.

По словам Даурена Абаева, в антологии представлены исполнители, которые учились у народных композиторов ХІХ века и внесли свой вклад в сохранение музыкального наследия. К примеру, можно будет услышать в оригинале композиции «Балқадиша», «Дудар-ай» в исполнении Амре Кашаубаева, «Көк шолақ», «Бозторғай» Кенена Азербаева, песни Манарбека Ержанова, Кали Байжанова, Байгабыла Жылкыбаева. Также записаны кюи в исполнении Дины Нурпеисовой, Жаппаса Каламбаева, Абикена Хасенова, Магауии Хамзина и других известных композиторов.

Генеральный директор ТОО «Қазақ радиолары» Курманбек Жумагали рассказал, что из золотого фонда в сборник вошли 50 версий героических эпосов, исполненных известными сказителями, исполнителями терме.

– Одними из оригинальных произведений, вошедших в сборник, стали десятое издание айтыса (1960 год), такие реликвии, как бата, беташар, сыңсу, жар-жар, жоқтау, жарапазан, бесік жырлары, объединенные в собрание под названием «Салт-дәстүр» (1950 год), – заметил Курманбек Жумагали.

Кроме того, с 1959 года сохранилось более 350 выпусков руб­рики «Сказки». В разные годы она выходила под названиями «Сказки дедушки Эрдена»/«Ерден атаның ертегілері», «Сказки бабушки Замзагуль»/«Зәмзәгүл әженің ертегілері», «Сказки деда Айдоса»/«Айдос атаның ертегілері» и «Сказки бабушки Сауык»/«Сауық әженің ертегілері». Они также вошли в сборник.

Этот проект ценен для нас и будущих поколений, отметил заслуженный деятель РК, док­тор филологических наук, акын Аманжол Альтаев. Он считает, что дети, выросшие на фольк­лоре, становятся истинными патриотами.

Планируется, что сборник будет выпущен тиражом 1 000 экземпляров и направлен в национальные и республиканские библиотеки, вузы, школы искусств. В планах у министерств информации и общественного развития, культуры и спорта, которые тесно работают в этом проекте, – представить издание и на других языках, чтобы с ним могли ознакомиться зарубежные исследователи.

Кроме того, на основе антологии будет создана мультимедийная платформа, где каждый сможет прослушать и скачать интересующее его произведение. Интернет-портал «Алтын қор», по словам министра Даурена Абаева, будет не только полезен для жителей нашей страны, но и доступен соотечественникам, живущим в других государствах, а также иностранным специалистам, которые интересуются казахским фольклором.