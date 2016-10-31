Для многих история Сайранбая Доненбаева – яркий пример для подражания. Родился он в 1965 году в селе Жарлысу Рыскуловского (ранее – Луговского) района Жамбылской области в многодетной крестьянской семье. Рос вместе с двумя братьями и четырьмя сестрами. Глава семейства Аликул всю жизнь проработал в животноводстве, заботясь о семерых детях, супруге и матери, которая жила вместе с ними.

– Когда мне было пять лет, из-за постоянной нехватки денег отец был вынужден устроиться чабаном, – вспоминает Сайранбай Доненбаев. – Он брал под опеку огромную ота­ру овец и целыми днями находился с животными. Трудился много и усердно, ведь на его плечах лежала ответственность за родных. Он всегда это помнил и никогда не жаловался на трудности. Так и проработал до заслуженного отдыха. За два десятка лет руководство района неоднократно отмечало его за успехи в работе. Мама была помощницей отца, находилась всегда рядом с ним.

Своим волевым характером младший сын похож на отца. С. Доненбаев так же усиленно работает, ставя перед собой все новые и новые задачи. И то, чего он достиг, – только благодаря стараниям и упорному труду.

Братья и сестры Сайранбая выбрали иной путь, только он пошел по стопам отца, успешно проработав 7 лет чабаном. Затем 4 года возглавлял отделение колхоза. В середине 90-х многие крестьяне начали открывать свои фермы. Не стали исключением и Доненбаевы. Собственным делом они занялись в 1997 году. Крестьянское хозяйство назвали в честь главы семьи, который был более известен всем под прозвищем Шаушен. Он получил его в суровые 1930-е годы, когда чуть не умер от голода.

Аликул был юн, худощав и нередко болел, но, несмотря на это, из 13 детей в семье выжил только один. Люди удивлялись его стойкости и говорили про него «Шаушен». Так и закрепилось за ним это прозвище, которое, можно сказать, стало вторым именем.

– Когда мы только образовали хозяйство, наш земельный пай составлял всего 40 гектаров, на 180 гектарах пасли скот, – вспоминает Сайранбай. – В то время у нас было около 400 овец и 20 лошадей. Дело постепенно пошло в гору. Глядя на наши достижения, к нам захотели присоединиться другие. В итоге спустя год мы скооперировались с семьями родственников. Но, надо сказать, что до 2000 года все же было нелегко.

Через некоторое время Доненбаевы решили сделать акцент на овцеводстве. В итоге приобрели еще несколько сотен голов. Вместе с этим за счет пайщиков увеличился и земельный надел. Со временем к КХ «Шау­шен» присоединилась почти половина аула, и в настоящее время оно считается одним из крупнейших агроформирований региона.

Взять хотя бы пашню. Если почти 20 лет назад работники «Шаушена» возделывали лишь 40 га земли, то сегодня площадь посевов выросла до 10 тыс. га. А нынешние пастбища занимают примерно 15 тыс. га, где пасутся около 30 тыс. овец, при этом львиную долю составляет едильбаевская порода, и 2,5 тыс. племенных лошадей. Скакуны уникальные – шаушенской породы мясо-молочного направления, выведенной за 11 лет местными коневодами. Новая разновидность представляет собой помесь советского тяжеловоза и казахского карабайыра.

На балансе хозяйства состоит вся необходимая спецтехника для полевых и строительных работ, в том числе 20 тракторов, 6 большегрузных машин, автокран, погрузчики, экскаваторы, – всего около 40 единиц.

У «Шаушена» есть собственная мельница, убойный цех и мини-мясокомбинат. С прошлого года действует завод по производству кумыса, который способен переработать до 110 тонн молока в год. По ходу реализации проекта у С. Доненбаева родилась еще одна идея. В итоге в нынешнем году распахнула свои двери кумысолечебница. В настоящее время она способна принять одновременно около 50 человек. Оздоровление проходят как посетители, так и свои работники. В перспективе планируется увеличить количество мест до 150. Начато и строительство спортивно-оздоровительной базы, которая, по мнению главы хозяйства, вкупе с лечебницей станет превосходным туристическим объектом. Это особенно актуально в преддверии предстоящей международной выставки EXPO 2017.

В хозяйстве работают около 150 человек. Их заработная плата варьируется от 100 до 200 тыс. тенге. Ежемесячно от Доненбаевых в казну области поступают порядка 10 млн тенге налогов. В планах семьи – открыть семенное хозяйство.

Единственная проблема, которая беспокоит в настоящее время главу КХ «Шаушен», – это отсутствие хорошей дороги к заводу по производству кумыса и кумысолечебнице. Аграрий уверен, что при наличии подъездной трассы объект стал бы более доступным и популярным, увеличилось бы число отдыхающих как минимум вдвое, а вместе с ним выросло бы и количество рабочих мест.

– Построить ее своими силами мы просто не можем, поскольку специфика строительства дорог совсем другая. К тому же для этого нужны разрешение и немалые средства, – считает Сайранбай Доненбаев. – Само хозяйство в разные годы построило для сельчан мечеть и детский интернат на 40 мест, разработало проектно-сметную документацию для строительства школы, разбило парк в память о жертвах голода в 1930-е годы и погибших в сражениях Великой Отечественной войны, стоимость которого составила около 80 миллионов тенге.

Также в планах С. Доненбаева к 20-летию создания агроформирования, которое будут отмечать в следующем году, – порадовать односельчан открытием в родном селе детсада на 100 мест. Но нерешенный вопрос с дорогой пока не дает главе хозяйства покоя. Проектно-сметная документация полностью готова, для реализации проекта по строительству 5 км дороги необходимо 160 млн тенге.

За особый вклад в развитие социальной сферы и экономики региона Сайранбай Доненбаев награжден орденами «Курмет» и «Данк», медалями, кубком «Парыз». В нынешнем году ему присвоено звание почетного гражданина района Т. Рыскулова.

У главы крестьянского хозяйства большая, дружная и трудолюбивая семья, в которой воспитываются 9 детей. Старшая дочь Сагынай – студентка 2-го курса, а самый младший – 4-летний сын Толеби, названный в честь великого бия.

– Настоящее счастье – иметь такую семью, – говорит Сайранбай Доненбаев. – Все, чего мы достигли, – это не только мои заслуги, но и каждого ее члена, который прилагает все свои усилия во благо общего дела. Поэтому это наше общее достояние, наше семейное богатство.