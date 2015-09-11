Свежий выпуск Наследие номадов Светлана ЛАЗАРЧЕВА

На вернисаже побывали общественность города, ветераны труда, молодежь. Заместитель председателя областного совета ветеранов Анатолий Корабельников поблагодарил сотрудников музея за организацию выставки, имеющей большое патриотическое и воспитательное значение. «Сюда обязательно придут любители истории разных возрастов. Мы также будем привлекать районные советы ветеранов для организации целевых экскурсий», – сказал А. Корабельников.

Значимость 550-летия Казахского ханства для истории Казахстана отметил в своем выступлении доктор исторических наук Виктор Зайберт.

Здесь представлено свыше 150 экспонатов. Выставка состоит из 5 разделов, каждый из которых знакомит посетителей с основными периодами развития Казахского ханства, а также с его выдающимися личностями. На выставке можно получить информацию о ханах, батырах, акынах, о материальной культуре казахов. Здесь размещены образцы оружия XV–XVIII веков, домашняя утварь, музыкальные инструменты, ковры и одежда. Центральное место занимает юрта – традиционное жилище номадов.

«Все экспонаты – из фондов музея. Каждый блок мы сопроводили информационным материалом и разной предметикой: оружием, снаряжением воина и боевого коня... Впервые выставляем большую коллекцию инст­рументов зергеров. Они принадлежали местному ювелиру Айтбаю Истолину», – пояснила заведующая отделом этнографии областного музея Сауле Байтенова. Она также обратила внимание на особо ценные экспонаты – кресло местного известного бая Айдарбекулы Идрис ходжи, изготовленное в конце XIX века, шлем воина, кольчугу, саблю, кистень, датируемые XVII–XVIII веками.



