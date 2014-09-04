Наследие согдийцев Ергали НУРГАЛИЕВ, Жамбылская область

Памятник археологии расположен восточнее села Сарыкемер, на правом берегу реки Талас, на первой надпойменной террасе. Впервые он был обследован в 1938 году, обнаруженные керамика и монеты позволили датировать городище VI–XII веками. Упоминание о Джамукате встречается у географа Х века ал-Макдиси, а также в труде Нершахи "Тарих-и-Бухара". В 1985–1987 годах ученые предположили, что к центральным развалинам примыкала окруженная длинными стенами сельскохозяйственная округа. Стало ясно, что городище Костобе – одно из наиболее крупных в Таласской долине. Топография его, включая отдельно стоящий куполообразный бугор (возможно, храм огня) и некрополи, расположенные к северу за крепостной стеной, близки к топографии городищ Шуской долины Ак-бешим и Красная Речка, отождествляемых с развалинами городов Суяб и Навакет.



Центральные развалины Костобе представляют собой прямоугольный возвышенный участок (420 х 450 м), обнесенный по периметру стенами с башнями, рвом между ними и рвом за внешней стеной. Городище имело четверо ворот, от них сохранились разрывы в стенах. Квадратный шахристан со стороной в 150 м занимает юго-западную часть укрепления. Цитадель городища Костобе – четырехугольный бугор с площадкой наверху (60 х 60 м). Въезд на территорию цитадели вел через городские ворота, устроенные в западной стене. Границы выхода культурного слоя, находки керамики прослеживаются в южном, восточном и северном направлениях в радиусе от трех до пяти километров.



Отдельные всхолмления, возможно, остатки усадеб, подступают к правому берегу реки Талас до современного села Байзак и сосредоточены, видимо, вдоль древней караванной дороги, соединявшей города и поселения низовьев реки Талас со стоявшим на Великом шелковом пути городищем Нижний Барсхан. Раскопки выявили постройки нескольких отдельных периодов. Один из них – дворец Костобе. Его возводили в два этапа – в V–VIII и VIII–X веках. Большинство стен дворца выложено из сырцового кирпича, во всех залах вдоль стен были устроены суфы, в отдельных помещениях обнаружены камины и очаги. Ядром архитектурного комплекса являлся зал, объединенный проходами со всеми остальными помещениями. В нем, как и в других помещениях, обнаружены углубления от баз колонн диаметром 60 см, что свидетельствует о том, что колонны были весьма массивные, а высота помещения достигала, видимо, 3 м. Большими размерами и богатым декором выделяется один из залов, стены которого были украшены росписями и резьбой. В некоторых помещениях выявлены ритуальные очаги, устроенные в центре полуовальных суф, что дает основание предполагать их культовое назначение.



Исследования, которые проводились в некрополе, показали, что большинство захоронений совершалось в наусах – погребальных постройках прямо­угольной и квадратной формы, сооруженных из сырцового кирпича. Здесь были найдены обломки керамической кружки с кольцевыми ручками, кувшинов со сливами и без. Среди наиболее часто встречающихся находок – серебряные и бронзовые серьги из проволоки, бронзовые серьги в виде кольца из проволоки со шпеньком, а также серьги в виде кольца, на которое нанизана бусина. Встречаются бронзовые кольца со щитком, браслеты из узких железных пластинок. В одном из наусов у головы погребенной лежали круглое медное зеркало и агатовое ожерелье. Интересна найденная в наусе ручка неизвестного бронзового изделия, возможно, зеркала, выполненная в виде сидящей фигуры человека со скрещенными на груди руками. На голове человека – небольшая шапочка, из-под которой на спину ниспадают распущенные волосы. В этом же наусе найдена бронзовая бляшка с изображением двух стоящих у дерева фазанов или петухов с пышными хвостами.



Некрополи, аналогичные костобинскому, широко распространены на территории Средней Азии, Южного Казахстана и Семиречья. Наиболее близкий по характеру захоронений некрополь расположен рядом с городом Таразом на горе Тектурмас. Много общего прослеживается при сопоставлении костобинского некрополя с наусами Пенджикента, Борижарского могильника, Шаги и Красной Речки.