​Наследник идей Станиславского

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Торжества в честь знаменательной даты организовали Министерство культуры и спорта и Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова. На открытие памятника приехали известные ученые, искусствоведы и дея­тели культуры Казахстана, России, Узбеки­стана, Азербайджана и Венгрии. Во время церемонии ректор КазНАИ Бибигуль Нусипжанова напомнила слова вы­дающегося писателя Мухтара Ауэзова о том, что заслуги Аскара Токпанова в становлении национального театра невозможно переоценить. По ее словам, эскиз памятника был создан давно, и Аскар Токпанов успел его увидеть. Автором эскиза, а теперь уже и памятника, стал заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Казахстана и руководитель кафедры скульптуры КазНАИ Ескен Сергебаев.

Юбилейные мероприятия продолжила международная научно-практическая конференция. Ее участники рассмотрели вопросы творческого наследия Аскара Токпанова, внесшего огромный вклад в дело подготовки режиссеров и актеров театра, а также обсудили актуальные проблемы современного театрального искусства. В рамках конференции состоя­лись мастер-классы известных деятелей искусства. Например, заслуженный дея­тель России, профессор Российского института теат­рального искусства Александр Бармак говорил со студентами о методе Михаила Чехова, о том, что нет более загадочного и неуловимого понятия в режиссерской технологии, чем атмосфера, которая складывается из множества элементов, заданных автором и режиссером, и которая, по сути, задает весь тон действу.

Декан театрального факультета КазНАИ­ Аман Кулбаев рассказал, как Аскар Токпанов начинал свою творчес­кую деятельность в середине 1930-х. Будущий режиссер родился в 1915 году в окрестностях Алматы в небогатой семье скотовода. Родители рано умерли, и сироту приняли в школу-интернат. Волею случая молодого Аскара заметил художественный руководитель Казахского театра Жумат Шанин и помог ему получить хорошее образование. В итоге преподавателем Аскара стал знаток театра, народный артист РСФСР и режиссер МХАТа Василий Сахновский. «Образно говоря, Токпанова можно назвать наследником идей Станиславского и Немировича-Данченко, ведь именно их учеником был Сахновский», – отметил Аман Кулбаев.

В рамках конференции состоялась также выставка личных вещей и научных трудов Аскара Токпанова и книг, посвященных его жизни и творчеству.

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