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​Наследник великих сынов «Алаша»
Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Эти замечательные слова-признания о Каюме Мухамедханове вновь вспоминали на недавнем литературном вечере «Алаштың арда азаматы». Он состоялся в Центральной библиотеке им. А. Чехова города Алматы в честь 100-летнего юбилея этого замечательного талантливого человека и яркого представителя казахской интеллигенции, которого, как и многих ученых того времени, репрессии, к сожалению, не обошли стороной. После защиты в 1951 году кандидатской диссертации на тему «Литературная школа Абая», научным руководителем которой был Мухтар Ауэзов, Каюма Мухамедханова сослали в лагерь на 25 лет как «врага народа».

Против его научного труда, казалось, ополчился весь мир. А ведь поиски Мухамедханова оказались соотносимы литературному подвигу, к примеру, им найдены и введены в научно-исследовательский оборот более двадцати стихотворений великого поэта. Но критики упорно доказывали, что такие «враги народа», как Шакарим Кудайбердиев и другие, никак не могут быть причислены к школе Абая. В итоге кандидатская была уничтожена в типографии во время набора. Обвинение заняло почти тридцать страниц. Возвратился ученый из Карлага только после полной реабилитации, и сегодня в селе Долинке в Музее жертв политических репрессий хранится личное дело политзаключенного Каюма Мухамедханова.

Каюм (Габдулкаюм) Мухамедханов родился 5 января 1916 года в Семипалатинске. Его отец Мухамедхан Сейткулов был обеспеченным человеком, имел особняк в Жана-Семее и организовывал литературные беседы. На них бывали поэты Торайгыров и Кудайбердиев, прославленный борец Хаджимукан и известные певцы Амре Кашаубаев, Майра Валиева, будущие академики Мухтар Ауэзов, Каныш Сатпаев, Алькей Маргулан.

В 1924 году Каюм поступил в казахскую школу, затем последовали школа колхозной молодежи, сельхозтехникум и учительский институт. В 1940 году он с отличием окончил Семипалатинский педагогический институт, ныне носящий имя Шакарима, и его оставили на преподавательской работе. Уже в юности Каюм проявил себя как незаурядный литератор, писал стихи и статьи, которые публиковались в стенной печати и областных газетах «Екпинди» и «Прииртышская правда». Неудивительно, что в студенческие годы он стал членом Союза писателей СССР. Естественно, это активизировало его творческую и общественную деятельность.

В сборнике, изданном по материалам международного форума «Память во имя будущего», состоявшемся в Семее, сын политического репрессированного Каюма Мухамедханова – Дегдар Мухамедханов пишет, что сталинские репрессии уничтожили цвет нации, думающих, образованных людей: «Самым масштабным негативным результатом действий власти тех лет стало уничтожение в сознании людей духовно-нравственных ценностей, нивелирование основ гуманного общества. Сталинский режим возвел в норму клевету, ложные доносы и лже­свидетельства…».

Об этом надо прямо и честно говорить с молодежью, уверен Дегдар Кайымулы. А главное – памятью и правдой излечивать этот нравственный раскол, чтобы он никогда не повторился. Реальные судьбы людей, мужественно противостоявших сталинским преступлениям, как раз являются ярким примером честного служения высоким идеалам и принципам.

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