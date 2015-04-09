Наследники блистательных викторий Свежий выпуск 688 Дулат МОЛДАБАЕВ

О том, что оборонное ведомство страны привнесет в юбилейные торжества, на встрече Государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой с представителями Центрального совета «Организации ветеранов» Казахстана в Акорде, где обсуждались вопросы подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Воо­руженных сил Казахстана Сакен Жасузаков.

– В эти дни солдаты и офицеры проходят усиленную подготовку перед Военным парадом, – сказал Сакен Жасузаков.

Через месяц в Астане пройдет самый крупный в истории казахстанской армии смотр войск, и посвящен он будет 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому, по замыслу организаторов, наряду с современным вооружением и техникой по главной площади страны пройдут воины в форменном обмундировании времен Великой Отечественной войны, а также прославленные орудия и машины. Танк Т-34, ЗиЛ-157 с пушками ЗИС-2 и гаубицами М-30, знаменитая БМ-13 РС-30 «Катюша» и пулемет «Максим» – всего 27 единиц раритетов, свидетелей блистательных побед.

В грандиозном мероприятии будет задействовано свыше пяти тысяч военнослужащих, порядка 220 единиц современного вооружения и военной техники, 70 единиц современной авиационной техники. Украсят парадные расчеты женщины-военнослужащие – в общей сложности для участия в Параде было отобрано порядка 186 представительниц слабой половины оборонного ведомства. Из них 32 женщины составят коробку санинструкторов в форме времен войны для исторической части Парада, остальные в составе сводной роты промаршируют отдельной пешей коробкой вслед за курсантами казахстанских военных вузов.

Особое место в Параде займет сводный оркестр Министерства обороны РК, военные музыканты исполнят около тридцати известных и полюбившихся многим маршей советских и казахстанских композиторов. Вслед за ними авиа­торы продемонстрируют свое мастерство, выполнив фигуры высшего пилотажа в одиночных показах и в составе пилотажных групп. Предстоящий 7 мая в Астане Парад – это дань уважения отцам, дедам и прадедам, сражавшимся за наше общее будущее, за мир и свободу, это демонстрация боевой мощи казахстанской армии, которая стоит на защите страны сегодня.

– В Военном параде будут задействованы пешие коробки всех видов и родов войск, а также других войск и воинских формирований, новая техника, которая поступила на вооружение нашей армии, – добавил генерал-полковник. – Кроме того, в соответствии с планом подготовки к празднику во всех гарнизонах, по всей стране пройдут дни открытых дверей в воинских частях, концерты.

Как известно, в Великой Отечественной войне приняли участие более 1 млн. 800 тыс. казахстанцев. За боевые заслуги сотни тысяч казахстанцев были награждены орденами и медалями, около 500 человек стали Героями Советского Союза, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тыс. человек.

По словам председателя Центрального совета ветеранов Казахстана Омирзака Озганбаева, сегодня многим ветеранам Великой Оте­чественной войны по 90 лет, иные из них прикованы к постели. Из сотен тысяч фронтовиков, вернувшихся домой в год окончания войны, на сегодня осталось неполных 5 тысяч ветеранов-казахстанцев.

– Накануне Нового года Президент страны Нурсултан Назарбаев передал каждому ветерану поздравления и праздничные подарки, – напомнил глава РОО «Организация ветеранов». – Для прикованных к постели, давно не выходивших из дома, испытывающих дефицит общения, оставшихся заложниками одиночества участников Великой Отечественной войны это было неожиданной радостью и подняло им настроение. И это праздничное настроение сохраняется до сих пор, ведь в ходе подготовки к великому празднику усилилось внимание власти и общественности к нуждам и проблемам престарелых казахстанцев.

По информации вице-министра здравоохранения и социального развития РК Даулета Аргандыкова, в рамках праздничных мероприятий подготовлены списки ветеранов, которые примут участие в торжествах в Москве и Астане.

В Москву, в частности, поедут шесть ветеранов-казахстанцев, а с ними шесть сопровождающих.

Персонифицированы личные данные ветеранов в целях оказания им материальной помощи. Так, на оказание единовременной помощи из госбюджета выделено 5 690 183 тыс. тенге.

Достойно встретить славную в нашей истории дату готовятся по всей стране. Ведутся работы по благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны, ремонтируются и восстанавливаются памятники, мемориальные комплексы. Из 3 395 памятников и мемориальных комплексов в регионах отреставрировано 746.