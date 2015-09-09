Наследники профессии Свежий выпуск 498 Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

В поселке Новодолинском, что под Шахтинском, фамилия Захарчук известная. Здесь жил отец шахтерского семейства Иван Афанасьевич, родоначальник династии, подземный стаж которой насчитывает более 100 лет. Много лет назад он приехал из Донбасса строить новые шахты в Карагандинском бассейне, который стал его судьбой. Здесь Иван Афанасьевич встретился с Галиной Петровной, уроженкой Подмосковья, прибывшей в Караганду к родственникам в поисках работы. Ее приняли машинисткой-рукоятчицей в Саранское шахтостроительное управление, которое строило шахту «Казахстанская».

Вот тогда-то они и познакомились. Сложилась красивая пара. Когда у супругов родились сыновья Валерий и Сергей, Галина Петровна сменила место работы, чтобы больше времени проводить с детьми. А глава семьи за 45 лет на строительстве шахт своей профессии не изменил ни разу, трудился на совесть. Он стал полным кавалером знака «Шахтерская слава», почетным шахтером. Земляки вспоминают Ивана Афанасьевича только добрым словом.

По-прежнему в Новодолинском проживают с семьями его сыновья – продолжатели славной профессии. Как и отец, они кавалеры знака «Шахтерская слава» трех степеней. Старший, Валерий Иванович, имеет 30 лет подземного стажа. Начинал с должности проходчика. Был бригадиром, горным мастером. Сейчас исполняет обязанности помощника начальника участка проходки.

Младший, Сергей, тоже окончил горное училище и работал в бригаде отца, строил новые шахты. Когда перестало существовать ШСУ, переквалифицировался в проходчики. И там же, на «Шахтинской», уже 25 лет работает машинистом горновыемочных машин. На днях Сергей Иванович за трудовые заслуги удостоился звания «Почетный шахтер».

По его словам, на их участке самые лучшие показатели по угольному департаменту, а бригада – одна из передовых. Уверенно внедряются в угольном департаменте новые технологии, одна из которых – анкерные крепи. Они способствуют устойчивости кровли в забое и повышают безопасность работ, соответственно экономится металл и увеличивается скорость проходки. На обеспечение безопасности направлена и внедренная на шахте английская автоматизированная система газозащиты, которая полностью исключает человеческий фактор.

Сыновья не могли не стать горняками, считает их мама Галина Петровна. В семье всегда царил шахтерский дух, разговоры были о работе и профессии. Сыновья гордились, что отец у них работает под землей, что он полный кавалер знака «Шахтерская слава», что всю жизнь отдал своему предприятию.

– Так что у них и сомнений не было, где учиться и работать: отправились в шахту. Хотя, как мать, я была не рада выбору – уж очень опасный труд. И когда они задерживаются со смены, начинаю названивать: все нормально, все в порядке? – говорит мать шахтеров.

Верность семейным традициям и трудовая слава – еще не вся доблесть братьев. Вслед за отцами пришли работать на «Шахтинскую» их наследники. Александр, сын Сергея, трудится с мая 2013 года. А сын Валерия только начинает: подземный стаж «распечатал» в феврале нынешнего года. Работает на участке с Сергеем Ивановичем.

– Нам с братом наши профессии очень нравятся, свое дело любим и знаем очень хорошо. И сыновей не отговаривали от их выбора, – отвечают старшие Захарчуки.

Дружбе в этой семье способствуют и общие увлечения, и хлебосольный дом мамы, и традиции, которые заложили родители. И конечно, известность мужчин этого дома, которые искусно владеют одной из самых трудных и опасных мужских профессий.



