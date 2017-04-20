​Наследники славных традиций

Армейским спортклубом он руководит не так давно, но сам в недалеком прошлом был отличным борцом. Мы попросили собеседника ответить на несколько вопросов, касающихся дальнейшего развития армейского спорта в нашей стране и о планах атлетов ЦСКА в международном сезоне.

– В сегодняшних соревнованиях принимают участие мальчишки и девчонки из Аягоза, Ушарала, Сарыозека, других городов и поселков Семи­речья. Что-то не припоминается, когда еще на армейской базе в четырех видах спорта победителей выявляли дети военнослужащих…

– Подобные соревнования действительно проходят впервые. Проводятся они согласно приказу министра обороны Казах­стана генерал-полковника Сакена Жасузакова. В текущем году согласно распоряжению министра обороны РК во всех 29 отдаленных гарнизонах были созданы спортивные секции, в которых ребятишки занимаются бесплатно. Ведь дети военнослужащих – наш спортивный резерв. Мы будем чаще проводить между ними соревнования, отбирать талантливых ребят, готовить спортсменов в ЦСКА. В наших планах проводить подобные состязания не только внутри страны: уже в следующем году Спартакиада среди детей воен­нослужащих может обрести международный статус.

– Иными словами, сейчас можно подойти к любому руководителю приехавших в ­Алматы команд, и они расскажут о новых спортивных секциях в гарнизонах, бесперебойных занятиях в них?

– Это взято на жесткий конт­роль руководством Министерства обороны Казахстана. Одним из приоритетных направлений деятельности Спортивного комитета – ЦСКА МО РК является повсеместное развитие массового спорта. При этом, конечно же, мы намерены уделять всесторонее внимание и спорту высших достижений.

– Расул Кенжебаевич, почему для первых соревнований среди детей военнослужащих выбраны именно эти четыре вида спорта – футбол, казак куреси, настольный теннис и военизированная эстафета?

– За основу у нас взяты 8 наиболее популярных среди детей военнослужащих видов спорта, однако в финальной пульке мы проводим состязания по четырем. Дальше посмотрим, возможно, будем увеличивать программу.

Что касается популярности тех или иных видов спорта, то приведу только один пример. У нас в стране очень любят национальную борьбу, несколько лет подряд с огромным успехом проводится турнир «Казахстан барысы». Любят казак куреси и в армейской среде. Недавно, к примеру, у нас проводились соревнования «Аскер барысы» среди палуанов из силовых структур, в ходе которых наш военнослужащий Еламан Ергалиев занял первое место и получил путевку в финальный этап «Казахстан барысы». Так что представитель Вооруженных сил Казахстана будет второй год подряд выступать на ковре самых престижных республиканских состязаний по национальной борьбе.

– Армейские спортсмены всегда были в числе сильнейших в стране. Вспомним хотя бы штангиста Анатолия Храпатого, лыжника Владимира Смирнова, борца Даулета Турлыханова, баскетболиста Валерия Тихоненко. И в наши дни представители ЦСКА возвращаются домой с золотыми олимпийскими медалями. Примеры тому – победы боксера Серика Сапиева и легкоатлетки Ольги Рыпаковой. Как сейчас у вас обстоят дела с подготовкой высококлассных спортсменов?

– В Центральном спортивном клубе армии есть Центр подготовки штатных команд. Культивируем 15 видов спорта, из них три – военно-прикладные, а остальные – олимпийские. Вы правы, очень многие выдающие­ся спортсмены в прошлые годы представляли наш армейский спортклуб, но и сейчас нам есть кем гордиться. В национальных сборных командах Казахстана по таким популярным олимпийским видам спорта, как бокс, дзюдо, вольная и греко-римская борьба, таэквондо, легкая атлетика, лыжные гонки, горные лыжи, а также в других дисциплинах, широко представлены служащие ЦСКА МО РК. Как я уже говорил, наряду с массовым, оздоровительным спортом мы уделяем самое пристальное внимание и спорту высших достижений и не собираемся отходить от заданного курса.

– В позапрошлом году мы присутствовали на принятии присяги большой группой известных казахстанских спорт­сменов, решивших связать свою дальнейшую судьбу со службой в армии. А потом побывали и в воинской части, где у них проходили учебные сборы – с казармой, солдатской кашей, кроссами в полной выправке, стрельбой из различных видов оружия, метанием гранаты и так далее. Известно, что после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро к вам, в ЦСКА, на службу заступили еще несколько выдающихся атлетов...

– Да, мы решили возродить у себя тяжелую атлетику, несколько утерянную после Анатолия Храпатого. Всем известны имена олимпийских призеров Александра Зайчикова, Жазиры Жаппаркул, Дениса Уланова, выступающих под знаменами ЦСКА. В конце прошлого года военную присягу приняли олимпийские чемпионы Рио-де-Жанейро – пловец Дмитрий Баландин и штангист Нижат Рахимов.

– А как обстоят дела в зимних видах спорта? В следующем году в Южной Корее пройдут Олимпийские игры, и вполне резонен вопрос: армейцы Казахстана уже начали подготовку к Пьенчхану?

– Спортсмены ведут планомерную подготовку к важным стартам как внутри страны, так и за рубежом, в том числе и в ходе крупных международных соревнований. Впрочем, и домашние арены верно служат будущим олимпийцам. Как тут не вспомнить недавно прошедшую в Алматы 28-ю Всемирную зимнюю Универсиаду, на которой чемпионами и призерами Студенческих игр стали многие спортсмены, представляющие ЦСКА. Назову только некоторые имена армейских атлетов, являющихся лидерами национальных сборных команд Казахстана по зимним видам спорта: это биат­лонисты – Алина Райкова, Ян Савицкий, Анна Кистанова, Максим Браун, Василий Подкорытов, Антон Пантов, Дарья Усанова, лыжники – Николай Чеботько, Сергей Малышев, Елена Коломина, Марина Матросова.

У наших биатлонистов уже 5 олимпийских лицензий, так что с полной нагрузкой и ответственностью готовимся к главным соревнованиям четырехлетия. 80% членов сборной Казахстана по биатлону составляют армейцы. Также хотелось бы отметить огромную работу, проводимую нашим Национальным олимпийским комитетом под руководством Тимура Кулибаева. НОК РК всячески способствует тому, чтобы казахстанские атлеты прогрессировали, и делает для этого все необходимое.

– Какие еще соревнования входят в ваш международный календарь-2017? Ведь атлеты Казахстана не пропускают крупнейшие старты ни по линии Международного совета военного спорта (СИЗМ), ни по линии спортивного сотрудничества в рамках СНГ.

– Напомню, что в феврале 2017 года в Сочи прошли III Всемирные зимние военные игры, в которых приняли участие и наши спортсмены. Мы выступили в троеборье, зимнем спортивном ориентировании, горной подготовке. Казахстанские участники в Сочи завоевали серебряную и 2 бронзовые награды, подтвердив высокое реноме отечественного спорта на международной арене.

Всемирные летние военные игры планируется провести в июне 2017 года в Кыргызстане. В настоящее время представители армейского спорта готовятся к выступлениям в Бишкеке. По сложившейся традиции на подобных стартах казахстанцы являются одними из лидеров, поэтому задачи перед нашими военнослужащими будут стоять самые высокие!

В целом же календарь у армейских спортсменов очень насыщенный. Борцы, боксеры, таэквондисты, дзюдоисты и представители других видов спорта регулярно представляют цвета нашего флага на крупных состязаниях и делают это с достоинством. Например, на грядущем чемпионате Азии по боксу (континентальное первенство пройдет с 30 апреля по 6 мая в Ташкенте – Прим. ред.) выступят трое мастеров кожаной перчатки, проходящие службу в рядах ЦСКА МО РК. Это Кайрат Ералиев, Адилет Курметов и Камшыбек Кункабаев.

– Учитывая выдающиеся успехи наших боксеров на мировой арене, можно с уверенностью сказать, что этот вид спорта является наиболее популярным в Казахстане…

– С этим трудно поспорить, поскольку именно бокс на всех без исключения летних Олимпийских играх с участием спортсменов независимого Казахстана не оставляет страну без золотых наград. В ЦСКА этому замечательному виду спорта также уделяется самое пристальное внимание. Мы регулярно проводим встречи наших прославленных боксеров с подрастающим поколением, на которых титулованные мастера ринга делятся с молодежью своим богатым опытом. В марте в Аягозе проводили мастер-класс для юных атлетов Биржан Жакипов (чемпион мира-2013, четвертьфиналист трех Олимпийских игр) и Жанибек Алимханулы (чемпион мира 2013 года и Азиатских игр-2014, четвертьфиналист Олимпиады в Рио). Эти встречи служат популяризации спорта и здорового образа жизни, пропаганды нравственности и истинной любви к Родине…