Наследники славных традиций

Глава государства осмотрел основные объекты нового учебного центра, занимающего площадь 208 га. Здесь построены несколько команд­ных пунктов, мультимедийные стрелковые тиры, казарма, клуб, спортивный комплекс, кинологический городок, а также другие помещения, где солдаты и офицеры уже проходят огневую и физическую подготовку. Полностью строи­тельно-монтажные работы завершатся в ноябре текущего года, когда будут сданы в эксплуатацию в общей сложности свыше 60 объектов.После презентации инфраструктурных сооружений центра на его территории прошли комплексные учения «Кайсар-2016» с участием спецподразделений «Қалқан» Службы государственной охраны, «Бүркіт» Национальной гвардии, «Сұңқар» Министерства внутренних дел, «Арыстан» Комитета национальной безопасности, «Арлан» ДВД Алматы и главного разведывательного управления Министерства обороны.Надо сказать, учения «Кайсар» – одно из плановых мероприятий, в котором участвуют военнослужащие различных ведомств. Нынешние маневры готовились с декабря прошлого года. Главная их цель – проверка готовности подразделений специального назначения к проведению антитеррористических операций.Гости поднялись на смотровую вышку полигона, откуда вели наблюдение за выполнением учебных эпизодов по обнаружению и обезвреживанию террористических групп. Согласно вводной учений, вооруженные бандиты напали на сельский населенный пункт, захватили мирных людей в заложники. На проведение операции по спасению местных жителей и ликвидацию бандформирования были брошены лучшие силы спецназа. В результате слаженных действий группы быстрого реагирования освободили заложников и уничтожили боевиков…Обращаясь к участникам учений, Глава государства отметил, что новый Центр боевой и методической подготовки обеспечивает качественное обучение бойцов, позволяя совершенствовать их мастерство.– В состоявшихся учениях приняли участие летчики и десантники, артиллеристы и разведчики, бойцы специальных подразделений, – сказал Нурсултан Назарбаев. – Все они проявили мастерство и мужество, а также высокий уровень подготовки.Президент страны обратил внимание, что последние события в мире и регионе, теракты в разных частях света, в том числе военные действия на Ближнем Востоке, говорят о необходимости быть готовыми к возможным угрозам. По его словам, Вооруженные силы имеют важнейшее значение для сохранения территориальной целостности, защиты нашей Родины и суверенитета государства.– За годы независимости казахстанская армия, другие воинские формирования, специальные органы вышли на новый этап своего развития, – напомнил Лидер нации. – Готовясь к 25-летию Независимости Казахстана, мы можем сказать, что создали современные Вооруженные силы. Для этого они оснащаются новейшим вооружением и техникой, укомплектовываются профессиональными кадрами и на должном уровне ведут обучение. Существенно улучшены социальные аспекты службы. Всем этим вопросам я, как Верховный Главнокомандующий, уделяю постоянное внимание.Глава государства особо отметил, что задача военнослужащих – оберегать спокойствие, мир и согласие в нашей стране.– Вы – наследники славных героических традиций старших поколений. Родина доверила вам дело особой важности – зорко стоять на страже интересов государства, быть надежным гарантом национальной безопасности и внутренней стабильности Республики Казахстан. Это требует не только высокой выучки, но и самоотверженности, искреннего патриотизма, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.Президент также обратил внимание, что одним из главных воинских символов является Боевое знамя воинской части. Оно олицетворяет собой верность, преданность, мужество и отвагу военнослужащих.– С Боевым знаменем наши предки шли в атаку и одерживали победы, защищая Родину. Сегодня я вручу отдельным воин­ским частям боевые знамена, которые станут символом вашей доблести и славы. Следует гордо и высоко держать эти знамена, продолжая вносить вклад в обеспечение безопасности нашей Родины, – сказал Глава государства.Верховный Главнокомандующий поздравил всех военнослужащих с приближающимся Днем защитника Отечества, пожелал успехов в нелегком ратном труде на благо Родины и спокойствия в нашей стране. Затем в торжественной обстановке Нурсултан ­Назарбаев вручил боевые знамена командирам воинских частей Национальной гвардии и главного разведывательного управления Министерства обороны. В ходе церемонии ряд отличившихся военнослужащих – офицеры «Сұңқара», «Арыстана» и других спецподразделений – получили лично из рук Президента страны ключи от новых квартир.К слову, Центр боевой и методической подготовки по своему оснащению не имеет аналогов в СНГ. Об этом в интервью журналистам рассказал заместитель главно­командующего Национальной гвардии РК Мухометкали Сатов. Здесь одновременно могут проходить обучение свыше 2 тыс. военнослужащих. Широко применяются современные технологии: к примеру, мобильный тир-трансформер «Алгабас» обеспечивает отработку боевой стрельбы в условиях ограниченного пространства с использованием дымовой завесы и других ноу-хау. Есть еще целый ряд уникальных объектов, таких как комплекс Robotech для обучения снайперов, макеты жилых домов, административных зданий, самолетов. На них отрабатываются действия по обезвреживанию условных террористических и экстремистских групп.– Терроризм и экстремизм – вызовы глобального масштаба, – сказал М. Сатов. – Нужно уметь противостоять этим угрозам. Кроме того, перед нами поставлены серьезные задачи по укреплению нацио­нальной обороноспособности и борьбе с организованной преступностью. Все эти задачи выполнимы, наши солдаты и офицеры с честью несут боевую вахту, демонстрируют четкую слаженность и взаимодействие в ходе оперативно-тактических учений.По оценкам военных экспертов, государство выделяет достаточно средств на материально-техническое обеспечение армии и правоохранительных структур. К примеру, данный учебный центр оснащен новейшим оборудованием и тренажерами для занятий по физической, огневой, горной и водолазной подготовке. В целом его инфраструктура позволяет в полном объе­ме совершенствовать боевое мастерство подразделений специального назначения.