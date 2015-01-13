Наследники славы Жеглова

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Это не единственный вид спорта, в котором снявшие погоны полицейские постоянно меряются силами. Есть среди них чемпионы по волейболу, мини-футболу, рыбной ловле. Но бильярд в этом ряду – на особом месте: уж очень большое впечатление произвело мастерство Жеглова в знаменитом фильме на людей, чья профессия требовала такой же точности, выдержки, мгновенного принятия решений. Потому поединки у зеленого стола, на сей раз посвященные 70-летию Великой Победы, всегда проходят с подъемом и напряженно.
Так что первенство команде управления административной полиции досталось отнюдь не просто. Вторую строчку турнирной таблицы заняли ветераны специализированной службы охраны, третью – аппарата областного ДВД. В личном первенстве лучшие результаты продемонстрировал представитель административной полиции Бексултан Бижанов, совсем немного уступил ему Нургали Уразалинов из УССО, а почетное третье место получил представитель команды УАП ДВД Багдад Испанов.
Кубки и почетные грамоты победителям вручил начальник ДВД генерал-майор полиции Берик Билялов.

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