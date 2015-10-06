Наследники Великой степи Свежий выпуск 1346 Буркитбай АЯГАН, директор Института истории государства КН МОН РК, доктор исторических наук, профессор

Не менее важен тот факт, что Президент страны – Лидер нации Нурсултан Назарбаев расставил все точки над «і» в трактовании аспектов становления казахстанской государственности и озвучил перспективные направления исторической науки на будущее. Конечно, дискуссии и диспуты, касающиеся значения различных событий и дат, будут продолжены, но сегодня сообщество историков получило прекрасные ориентиры для развития научного поиска. Главное, что идеи, прозвучавшие в докладе Нурсултана Назарбаева, предполагают отказ от старых, замшелых методов изысканий и переход к инновационным технологиям.

На территории Казахстана издревле существовали государства и государственные образования, где и происходило формирование казахского этногенеза. Вместе с тем современный Казахстан стал результатом созидательной деятельности всех народов, населяющих Казахстан. Совершив экскурс в историю, Нурсултан Назарбаев­ заключает: «Казахстан всегда будет беречь и приумножать дружбу и доверие с нашими соседями, строить добрые отношения со всеми странами мира».

Сегодня в основе нашего будущего – возможности, которых никогда не было у предков. В соответствии с новыми требованиями стремительно меняется облик городов, сел и аулов Казахстана. Как профессиональному историку и гражданину, мне глубоко импонируют слова Главы государства: «Нашу священную землю издревле называли Великой степью, а нас – детьми Великой степи». Очень образная и емкая метафора раскрывает красоту и силу, мощь и величие нашего государства.

Еще в 90-е годы ХХ века после провозглашения независимости по поручению Нурсултана Назарбаева были предприняты системные шаги по реформированию отечественной исторической науки. Глава государства всегда уделял огромное внимание духовной жизни народа, интеллектуальным ценностям казахстанцев. Я хорошо помню, какие интересные исследования проводили историки Казахстана под руководством М. К. Козыбаева. В тот период вышли монографии академиков К. Акишева, К. Нурпеиса, О. Смагулова. Был налажен выпуск учебников для школ и высших учебных заведений. Начата разработка пятитомного исследования «История Казахстана», три из которых успел подготовить академик М. К. Козыбаев. Проводились масштабные конференции по различным актуальным темам, вскрывались белые пятна истории.

В деле реформирования гуманитарных наук огромную роль сыграли фундаментальные работы Нурсултана­ Назарбаева «В потоке истории», «Эпицентр мира».

Необходимость реформирования была вызвана тем, что отечественная историческая наука не могла за короткие сроки преодолеть приверженность подходам прошлого. А ведь новые информационные технологии стремительно двигали исследователей вперед, побуждая к применению совершенно новых методологий.

В прежние времена историческая наука постоянно находилась под прессом партийных органов. Здесь можно вспомнить репрессии в отношении С. Асфендиярова, М. Тынышпаева, Е. Бекмаханова, Б. Сулейменова, М. Ауэзова, К. Сатпаева и других ученых, внесших огромный вклад в развитие духовной жизни общества. Но после обретения независимости государство само пришло на помощь ученым. При этом никто не ставил перед обществоведами никаких идеологических ограничений, а наоборот, делается все возможное для проведения полноценных и масштабных исследований.

Чтобы придать системность этим изысканиям, был принят ряд целевых программ. Так, например, при прямом участии Президента страны реализуются такие стратегические документы, как «Мәдени мұра» (Культурное наследие), «Ғылыми қазына» (Научное достояние).

Наиболее масштабной целевой программой стала «Халық тарих толқынында» (Народ в потоке истории). В русле задач, принятых на заседаниях межведомственной рабочей группы по изучению национальной истории Республики Казахстан, в 59 вузах страны заработали кафедры истории Казахстана, были заново открыты учебно-методические цент­ры, на которые возлагалась задача обновления методики и методологии исследования. В КазНУ им. Аль-Фараби создан специализированный центр изучения центральноазиатской традиционной культуры.

Значительных успехов добились археологи страны. Найдены и исследованы захоронения Золотого человека в Восточном Казахстане, Карагандинской области и в Западном Казахстане. Продолжены работы по изучению памятников культуры и архитектуры средневековых городов, древнейших стоянок на территории страны. В настоящее время идут работы по теоретическому осмыслению истории. В целях создания объективной и полноценной картины древнего периода и средневековой истории в течение 2013–2014 годов историки страны работали в зарубежных архивных центрах Ирана, Турции и Великобритании, где были найдены очень ценные материалы и рукописи. В настоящее время ведется их детальная экспертиза и обработка. В стадии разработки находится многотомник по истории Казахстана.

На базе Назарбаев Университета с участием молодых ученых создана и работает лаборатория популяционной генетики.

Проходит стадию модернизации и вся историческая наука. Так, например, успешно действует специализированный веб-портал «История Казахстана», открыты аккаунты (Facebook) и веб-сайты в научно-исследовательских институтах. В периодической печати выходят материалы, касающиеся ключевых аспектов национальной истории, рассказывающие о древних поселениях и средневековых городах. Вызвал широкий интерес общественности научно-популярный журнал «Мәңгілік Ел».

Историки страны активно участвуют в работе Ассамблеи народа Казахстана. При участии ученых-историков подготовлены и вышли в свет материалы по истории народов, населяющих нашу страну, рассказывающие об их вкладе в развитие культуры и экономики суверенного государства.

Особенно значимым и напряженным выдался настоящий год. Нам необходимо проводить активную работу в учебных заведениях по пропаганде ценностей независимости. Коллективами авторов готовятся к выходу в свет новые учебники и книги, обобщающие труды по истории cтраны.

Серию книг о становлении независимости подготовили ученые Института истории государства. Монографии, хрестоматии и научные концепции были презентованы на конференциях, проведенных с учас­тием коллег из России, Голландии, США, Узбекистана, Кыргызстана.

В 2014 году учеными Института была продолжена работа по изданию книг из серии «Ұлы дала тұлғалары». Исследователь А. Кашкимбаев к 100-летию выдающегося писателя Ильяса Есенберлина презентовал специальную монографию. В 2015 году на новый этап выйдут исследовательские работы, касающиеся деятельности Жумабека Ташенова, академика Анны Михайловны Панкратовой.

В своих размышлениях у подножия горы Улытау Нурсултан Назарбаев­ подчеркнул, что нашей стране непременно предначертано светлое будущее. Потому, что народ Казах­стана – миролюбивый, не посягнувший на независимость ни одной страны. «Моя мечта и мысли о том, чтобы Казахстан существовал вечно. Поэтому я предложил идею «Мәңгілік Ел» (Вечная страна). Мы сделаем все, чтобы стать таковой!» – подчеркнул Глава государства. И задача ученых историков – выполнить это поручение.



