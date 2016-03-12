​Наслышаны об «Астане»

В столице Великобритании К. Келимбетов провел встречи с главами ряда правительственных структур, инвестиционных компаний и международных финансовых организаций, среди которых президент ЕБРР Сума Чакрабарти, бывший лорд-мэр лондонского Сити Дэвид Вуттон, руководители компаний Innovate Finance, Clifford Chance, Boston Consulting Group (BCG), Goldman Sachs, UBS, Morgan Stanley, PricewaterhouseCoopers, JPMorgan и другие.

К. Келимбетов проинформировал британских партнеров о проекте международного финансового центра «Астана», его целях и задачах, приоритетных направлениях деятельности. В свою очередь руководители британских бизнес-сообществ выразили заинтересованность в сотрудничестве с МФЦА в сфере создания нормативно-правовой базы на основе принципов анг­лийского права, привлечения инвестиций, управления активами и капиталами, создания и развития международного арбитражного центра, подготовки специалистов международного уровня и так далее.

Управляющий МФЦА также встретился с рядом руководителей британских «мозговых центров» и банковского сектора, в частности, с главой компании Green Investment Bank, представительством Британии по ЭКСПО-2017, руководством института директоров Лондонской фондовой биржи и биржи металлов. Итогом встреч стала договоренность о тесном взаимодействии по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Одним из значимых мероприятий в рамках визита стал форум, посвященный международному финансовому центру «Астана», организованный Посольством РК в Великобритании при содействии корпорации The City UK и ЕБРР. В нем приняли участие руководители ведущих британских и международных деловых структур, главы инвестиционных компаний, представители СМИ и другие.

Выступая на форуме, посол РК в Соединенном Королевстве Ержан Казыханов отметил, что МФЦА является одним из амбициозных проектов Казахстана, призван стать финансовым хабом Цент­ральной Азии и войти в топ-20 лучших финансовых центров мира.

К. Келимбетов отметил, что МФЦА создан в соответствии с Планом нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ» в целях создания благоприятной финансовой среды для привлечения иностранных инвестиций в экономику Казахстана. Деятельность центра будет развиваться на примере лучших международных финансовых центров. Главы компаний, принимавшие участие в форуме, выразили большой интерес к деятельности МФЦА и готовность к сотрудничеству.

В рамках форума был подписан меморандум о взаимопонимании между руководством МФЦА, ЕБРР и корпорацией The City UK по развитию международного финансового центра «Астана».