Насмерть сбит дорожный инспектор в Темиртау

В Темиртау дорожного инспектора сбил водитель легкового автомобиля, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на nv.kz.
Как сообщается, полицейский стоял на краю проезжей части и наблюдал за движением, в это время на него наехал автомобиль. Перед этим водитель выехал на встречную полосу.
"Дорожный инспектор получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался на месте ДТП. Водитель легкового автомобиля был задержан на месте происшествия, в отношении него возбуждено уголовное дело", – говорится в распространенной информации.