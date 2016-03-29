​Настал решающий день

Заветную путевку между собой в Кокшетау разыграют местный «Арлан» и павлодарский «Иртыш». Напомним, что это уже будет седьмая встреча между командами – каждая из них одержала по три победы. В последнем матче, прошедшем на берегах Иртыша, «волки» смогли одолеть «чаек» со счетом – 4:2 и сравнять серию. Ранее в эту стадию пробился атырауский «Бейбарыс». «Мамлюки» по сумме пяти поединков смогли одолеть петропавловский «Кулагер».

В этот же день решится и судьба «Снежных барсов», выступающих в Молодежной хоккейной лиге. Они дважды – в рамках 1/;4 финала плей-офф – встречались в Астане с нижегородской «Чайкой» (действующим обладателем Кубка Харламова). И если в первой игре «снежки» отпраздновали победу в основное время со счетом 3:2, то во второй уступили россиянам в овертайме – 2:3. Победитель этой пары встретится либо с череповецким «Алмазом», либо с питерским «Динамо», которые также сегодня разыграют путевку в полуфинал. Пожелаем же удачи нашим мальчишкам. Досрочно в эту стадию прошли ярославский «Локо» и новосибирские «Сибирские снайперы», которые и скрестят клюшки между собой.

В рамках Высшей хоккейной лиги сегодня карагандинская «Сарыарка» начинает полуфинальную серию плей-офф в Альметьевске против местного «Нефтяника». Надеемся, что «беркуты» удачно стартуют против команды из Татарстана.

В Алматы завершился второй тур чемпионата Казахстана среди женских команд. Здесь лидером является алматинская «Айсулу», которая в последней игре со счетом 4:2 одолела устькаменогорское «Торпедо». Идущий на втором месте столичный «Томирис» разгромил со счетом – 22:0 «Горняк» из Рудного. А ХК «Алматы» со счетом 12:0 переиграла аутсайдера первенства павлодарский «Иртыш» – 12:0.

В это же время стало известно о том, что Континентальная хоккейная лига начала рассмотрение заявок от городов, претендующих на право проведения Матча звезд в следующем сезоне. На данный момент в лигу поступило четыре обращения от городов, готовых принять у себя одно из главных мероприятий сезона. Помимо Астаны рассмат­риваются кандидатуры Тольятти, Владивостока и Уфы. При выборе КХЛ будет руководствоваться несколькими критериями. Среди них – поддержка Матча звезд на уровне городских и региональных властей, хоккейные традиции города и регио­на, наличие развитой хоккейной инфраструктуры, технические характеристики арены, возможность проведения масштабной рекламной кампании, содействие в организации развлекательных мероприятий для болельщиков и т. д.

Стоит однако отметить, что энтузиазма по этому поводу со стороны болельщиков и специалистов не наб­людается. В последние годы данное шоу не вызывает повышенного интереса – в первую очередь из-за отсутствия спортивной составляющей. И нужно ли нам такое дорогостоящее мероприятие, если формат игр не будет изменен, еще большой вопрос.