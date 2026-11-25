Фото: пресс-служба Курултая

Дорогие соотечественники!

Через месяц Казахстан отметит 35-летие своей Независимости. Поздравляем всех вас с этим великим праздником! Как мудро отметил Президент страны Касым-Жомарт Токаев – «Независимость превыше всего». Глубоко символично, что в Основном законе нашей страны священные понятия «Независимость» и «Суверенитет» теперь впервые официально пишутся с заглавных букв. В этом заключено отражение нашей зрелой государственности.

35 лет назад, в декабре 1991 года, рождение независимой страны объединило нас в единый, сплоченный народ, стремящийся к общей мечте. Как сейчас помню тот высокий душевный подъем народа в те дни – предчувствие перемен, устремленная ввысь надежда и непоколебимая вера в завтрашний день.

Время показало, что эти надежды оправдались сполна. За исторически короткий срок Казахстан преодолел сложный и ответственный путь, по своей значимости и масштабу равный целой эпохе. Действительно, с декабря 1991 года по декабрь 2026 года, мы с полным правом можем гордиться грандиозными свершениями нашей страны.

Особенно ярко масштаб преображений проявился в последние семь лет. Сегодня принципы Справедливости, Закона и Порядка стали незыблемым фундаментом во всех сферах.

В экономике эти перемены обрели вполне зримые и осязаемые черты – незаконно выведенный за рубеж капитал возвращается на Родину, начиная работать на благо народа. Уже свыше 1 триллиона теңге направлено на реализацию важнейших социальных проектов.

Непримиримая борьба с коррупцией вышла на новый уровень, утвердив в обществе простую истину: отныне никакие высокие регалии и должности не спасут от справедливого возмездия перед законом.

Подлинное торжество социальной справедливости проявилась в заботе о подрастающем поколении. Вот уже три года инвестиционный доход Национального фонда поровну распределяется между всеми юными казахстанцами. На сегодня на счета более 7 миллионов детей перечислены средства, эквивалентные 2,5 млрд долларов США.

В государстве, основанном на принципах справедливости, особое место отводится поддержке отечественной науки и культуры. За последние семь лет финансирование научной сферы увеличилось в 3,6 раза, достигнув 261,5 млрд тенге.

Кроме того, за семь лет построено более 1300 новых школ, 1483 детских сада, 1259 медицинских учреждений, 536 объектов спорта и культуры.

Надежным гарантом экономической безопасности нашей страны выступают золотовалютные резервы и активы Национального фонда, которые выросли на 44 процента, приблизившись к отметке в 130 миллиардов долларов. Это показатель, которого раньше не было. Также за последние 7 лет запущено 625 новых промышленных предприятий, рост сельскохозяйственного производства увеличился на 24 процента.

Но главным мерилом нашего общего труда стал стремительный рывок в экономике – за семь лет объем валового внутреннего продукта вырос почти в два с половиной раза и достиг 398 млрд долларов, уверенно закрепив за Казахстаном лидерство во всей Центральной Азии.

Вы знаете, что Глава государства уделяет особое внимание развитию цифровизации. В настоящее время 90% государственных услуг оказываются в электронном формате.

Все эти достижения стали весомыми вехами на нашем общем пути к прогрессу. И сегодня некоторые наши граждане, рассуждая о текущих вызовах и трудностях, забывают о многих реальных благах и достижениях, за которые мы как единая Страна должны испытывать искреннюю гордость и благодарность.

Глубоко символично, что исторический рубеж в 35 лет Независимости совпал по времени с масштабной конституционной реформой и глубоким обновлением всей политической системы нашей республики. В этом единстве исторических вех – залог нашего поступательного движения вперед.

Ведь чтобы научиться по-настоящему ценить то, чем мы обладаем, и уверенно приумножать наши общие достижения, каждому из нас сегодня жизненно необходимо качественное обновление общественного сознания – созидательного, зрелого и устремленного в будущее.

Уважаемые коллеги! В этом году 35-летию Независимости уделяется особое внимание на государственном уровне. Приятно наблюдать, как преображаются главные города и областные центры нашей страны, обретая торжественное убранство, достойное этой даты.

Как известно, в начале года Президент страны отметил значение исторической вехи, назвав его символом перехода Казахстана на качественно новый этап развития. Это обязывает нас неустанно трудиться сообща – и во имя сегодняшнего дня, и ради будущего нашей страны. Мы призваны превратить 35-летие нашей Независимости в точку отсчета для новых горизонтов роста, ясных целей и стратегических побед.

Выступая недавно на Форуме работников сельского хозяйства, Глава государства напомнил: «Некоторые вопросы, касающиеся защиты Суверенитета и Независимости нашего государства, еще не нашли своего окончательного решения». Впереди у нас еще немало общей работы, чтобы сделать нашу государственность по-настоящему незыблемой, а единство – нерушимым. Сегодня наступило время, когда всем миром, всей страной мы должны вершить большие и благие дела.

Для этого всем нам необходимо сплотиться и самым активным образом включиться в реализацию проектов, умножающих потенциал республики, прежде всего, объявленной в Послании Президента масштабной «Народной стройки». Сегодня, как никогда, важно, собравшись в единый кулак и объединившись как зрелая нация, поддержать призыв Главы государства: «Строить и еще раз строить!». По сути, это главный долг и дело чести для каждого из нас!

Перед нами разворачивается беспрецедентный по размаху созидательный проект, стартовавший на рубеже 35-летия. На благо народа будут возведены и введены в строй сотни социальных и тысячи инфраструктурных объектов на селе. Все, что будет построено на этом историческом этапе, станет твердой основой для благополучия будущих поколений казахстанцев! Пусть крепнет наше единство и растет благополучие!