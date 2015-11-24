​Настало время проявить здравый смысл

За те почти девять лет, что занимаю пост Генерального секретаря, я побывал во многих точках мира, где вопрос об изменении климата считается принципиально важным. Я неодно­кратно общался с мировыми лидерами, представителями деловых кругов и рядовыми гражданами, объясняя необходимость принятия срочных мер на общемировом уровне.

Почему для меня так важна эта тема?

Во-первых, как любой дедушка, я хочу, чтобы мои внуки наслаж­дались красотой и пользовались благами здоровой планеты.

Как любому человеку, мне тяжело видеть, что наводнения, засухи и пожары становятся все более интенсивными. Мне нелегко представлять, что островные страны могут исчезнуть, что перестанут существовать бесчисленные виды флоры и фауны.

Как напомнили Его Святейшество Папа Франциск и другие духовные лидеры, наш моральный долг – действовать солидарно с бедными и наиболее уязвимыми категориями людей, которые меньше всего повинны в изменении климата и которые первыми и тяжелее всех пострадают от последствий.

Во-вторых, как глава Организации Объединенных Наций, я поставил вопрос, касающийся изменения климата, в число приоритетных потому, что ни одна страна не может справиться с этой проблемой самостоятельно. У изменения климата нет паспорта: выбросы в одной точке усугубляют положение в любом другом месте.

Изменение климата угрожает жизни людей и чревато последствиями для источников средств к существованию в любой точке мира. Это угроза экономической стабильности и безопасности целых стран. Только через Организацию Объединенных Наций мы можем предпринять коллективные меры для решения по существу глобальной проблемы.

Процесс переговоров идет медленно и сопряжен с трудностями. Однако результаты налицо. В ответ на призыв Организации Объединенных Наций 166 стран, на которые совокупно приходится более 90 процентов выбросов, представили национальные планы действий в связи с изменением климата с целевыми показателями. Выполнение данных национальных планов позволит изменить кривую выбросов к концу столетия и довести прогнозируемое глобальное повышение температуры примерно к 3ºС.

Это большое достижение, но оно недостаточно. На данный момент задача состоит в том, чтобы идти еще дальше и быстрее ради сокращения выбросов в масштабах всего мира с тем, чтобы повышение общемировой температуры не превысило 2ºС. В то же время мы должны помогать странам адаптироваться к неизбежным последствиям, которые уже сказываются.

Чем скорее мы предпримем меры, тем большими окажутся результаты: усиление стабильности и безопасности; повышение темпов экономического роста при соблюдении принципов устойчивости; усиление сопротивляемости к внешним потрясениям; повышение качества воздуха и воды; улучшение здоровья людей.

Конечно, в одночасье результаты не придут. Парижская конференция по изменению климата – не конечная цель. Это отправная точка, а не итог наших действий. Она должна задать установку на сокращение объема выбросов и повышение сопротивляемости к последствиям изменения климата.

Этот импульс набирает силу во всем мире. Городские власти, предприниматели и инвесторы, духовные лидеры и рядовые граждане принимают меры к тому, чтобы сократить объем выбросов и повысить сопротивляемость. Теперь правительствам предстоит заключить в Париже содержательное и обязательное для всех соглашение, в котором были бы определены четкие правила поведения, нацеленные на достижение глобальной цели. Для этого участникам переговоров необходимы четкие указания сверху.

Надеюсь, они их получат. Лидеры стран Группы 20, собравшиеся в этом месяце в Анталье (Турция), заявили о твердом намерении принять меры в связи с изменением климата. И более 120 глав государств и правительств подтвердили свое участие в Парижской конференции, несмотря на усилившиеся в связи с недавними террористическими актами опасения по поводу безопасности.

Я считаю, что залогом успеха Парижской конференции являются четыре ключевых элемента: последовательность, гибкость, солидарность и доверие.

Во-первых, последовательность. В Париже необходимо сформулировать долгосрочную стратегию с установкой на сохранение уровня повышения температуры ниже двух градусов и дать четкий сигнал рынкам о том, что переориентация мировой экономики на снижение зависимости от углеводородов неизбежна, полезна и уже осуществляется.

Во-вторых, соглашение, которое будет заключено, должно обеспечивать гибкость во избежание необходимости непрерывных повторных переговоров. Оно должно учитывать изменения в мировой экономике и обеспечивать баланс между ведущей ролью развитых стран и растущим влиянием развивающихся государств.

В-третьих, это соглашение должно утверждать принцип солидарности, в том числе в форме финансирования и передачи технологий развивающимся странам. Развитые государства должны выполнить свое обязательство предоставлять 100 млрд долларов в год до 2020 года на цели адаптации и смягчения последствий.

В-четвертых, соглашение должно предусматривать действенные меры реагирования на все более разрушительные климатические явления. В нем должны быть закреплены положения об оценке и совершенствовании правительствами каждые пять лет национальных планов действий по борьбе с изменением климата с учетом достижений науки. На Парижской конференции необходимо также выработать транспарентные и действенные механизмы оценки, мониторинга и отчетности.

Организация Объединенных Наций всецело готова оказывать странам помощь в осуществлении подобного соглашения.

Если в Париже будет принято полноценное соглашение по климату, это станет залогом повышения качества жизни нынешних и будущих поколений людей. Оно позволит нам покончить с бедностью, очистить воздух и защитить Мировой океан, улучшить состояние здоровья людей, создать новые рабочие места и стимулировать внедрение экологичных технологий. Оно ускорит процесс достижения всех целей в области устойчивого развития. Вот почему меня так беспокоит проблема изменения климата.

Мысль, с которой я обращаюсь к мировым лидерам, проста – успех Парижской конференции зависит от вас. Настало время проявить здравый смысл, принять компромиссные решения и выработать консенсус. Необходимо выйти за рамки узконационального понимания блага и поставить во главу угла общий интерес. Народы мира и грядущие поколения рассчитывают, что у вас хватит мудрости и смелости, чтобы воспользоваться историческим моментом.