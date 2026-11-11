Наставник для талантов

Образование,Профессионалы
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Анатолий Билида раскрывает способности одаренных детей

фото из архива педагога

Представьте себе: человек, который когда-то собирался уйти из педагогики, впоследствии подготовил более ста победителей и призеров олимпиад...

Сегодня Анатолий Билида, учитель физики павлодарской школы-лицея № 8 для одаренных детей, – один из самых результативных педагогов Казах­стана. Одиннадцать его воспитанников завоевали медали Международной олимпиады по физике (IPhO), в том числе две золотые. Еще один ученик сейчас входит в сборную Казахстана и готовится к декабрьской международной олимпиаде.

Впрочем, вся эта история могла и не случиться. Когда-то Анатолий Николае­вич настолько устал от работы в обыч­ной школе, что всерьез задумался об уходе из профессии. Именно тогда его пригласили в только созданный лицей № 8. Педагог к приглашению отнесся без особого энтузиазма, но согласился временно заменить отсутствующего учителя. Это, казалось бы, случайное событие определило его дальнейшую судьбу.

– Когда я начал работать, увидел: это совсем другие ребята, у них иные запросы и интересы. И понял, что, наверное, был неправ: учительское ремесло – это как раз мое, – вспоминает Анатолий Николаевич.

В лицей приходят мотивированные школьники, однако даже среди них распознать будущего победителя непросто. Шкалы, по которой можно измерить одаренность, не существует. Однажды Анатолий Билида отказал школьнику Даиру Нуртаеву, который просил включить его в группу олимпиадной подготовки. Учитель уже отобрал четверых кандидатов, а Даир на тот момент еще не успел проявить себя настолько ярко, чтобы попасть в их число. Однако мальчик проявил такую настойчивость, что педагог изменил решение. Впоследствии Даир превзошел других, став абсолютным победителем международной олимпиады школьников «Туймаада» (Россия) по физике и вошел в сборную Казахстана.

Свою задачу Анатолий Николаевич формулирует просто: помочь ребенку раскрыть себя. Какой-то тайной методики, уверяет он, нет. Важны системная работа, возможность разбираться в сложном материале и, прежде всего, собственный интерес ученика. После уроков олимпиадники приходят на дополнительные занятия и зачастую остаются до шести вечера. Никого заставлять не приходится. Напротив, учитель иногда сам просит ребят остановиться: впереди еще домашние задания по другим предметам.

Но способности одаренных детей проявляются не только в легкости, с которой они решают задачи. Порой все кажется всем понятно, но кто-то поднимает руку: «Мне вот здесь не очень ясно». Приходится разбирать ее заново – и выясняется, что вопрос важен для всех. Эта дотошность, по словам педагога, отличает олимпиадников.

Еще один прием, который использует Анатолий Билида, – привлекать старших олимпиадников к занятиям с младшими. Иногда школьник объясняет трудную задачу ровесникам понятнее взрослого: между детьми нет той дистанции, которая порой мешает переспросить учителя. А некоторые находят столь неожиданные и изящные решения, что удивляют даже наставника.

Так, Динмухамед Рахимжанов умел разбирать сложнейшие олимпиадные задачи необычайно просто. Его решения нередко отличались от авторских и требовали меньше действий. Поэтому при подготовке областной сборной к респуб­ликанским соревнованиям юношу просили объяснять задачи другим участникам. Позднее он поступил в Кембридж, где, по словам Анатолия Николаевича, оказался в числе сильнейших студентов.

Но медали – не самоцель. Олимпиадная подготовка учит самостоятельно мыслить, искать нестандартные решения и справляться с трудностями. Даже поступление в престижный вуз – лишь очередной этап.

Учителю же всегда интересно, как складываются судьбы выпускников. Особенно радует его, что среди воспитанников есть и те, кто решил связать свою жизнь с преподаванием. Например, недавно выпускники лицея с удивлением рассказали Анатолию Николаевичу, что в магистратуре Московского физико-технического института им будет преподавать Александр Максименко – один из самых титулованных выпускников лицея и бывший ученик Билиды.

География дальнейшего образования выпускников обширна: Великобритания, Сингапур, США, европейские страны. Одни воспитанники занимаются наукой и преподаванием, другие стали программистами, инженерами, энергетиками, разработчиками и испытателями беспилотников. В их судьбах олимпиадная подготовка оказалась стартом.

В самом лицее эта работа давно стала частью школьной культуры: здесь даже при смене директоров сохраняются преемственность, традиции углубленного обучения, олимпиадного движения и проектной деятельности. При этом Анатолий Билида признается, что и дети многому научили его. Прежде всего – терпению, внимательности и сочувствию. А еще благодаря ученикам он только укрепился в убеждении: нужно уважать любой результат, которого человек сумел достичь на данном этапе. Ведь не все приходит сразу.

#олимпиада #рекорд #школьники #учитель

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