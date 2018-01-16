Наставник Головкина назвал главного виновника спорного исхода боя с "Канело"

Тренер Абель Санчес сказал, по чьей вине поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса 16 сентября 2017 года завершился спорной ничьей, сообщает Sports.kz
.
"Я считаю, что мы выиграли со счетом 8-4. Я понимаю весь этот спор. Аделаида Берд вышла за рамки, но я думаю, что тем, кто больше всего нам навредил, был Дон Трелла, отдавший "Канело" седьмой раунд, который был лучшим раундом Головкина. Это привело к ничьей. Если бы Трелла отдал ему раунд, то GGG бы победил. Хотя я в любом случае считаю, что он выиграл", – поделился с Yahoo! Sports своим мнением специалист.
Напомним, что 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. В итоге по одному рефери отдали победу каждому из бойцов, а один поставил ничью. Таким образом, Головкин сохранил свои титулы WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.
В свою очередь авторитетный журнал о боксе The Ring, подводящий итоги уходящего 2017 года, назвал поединок между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом победителем в категории "Событие года".