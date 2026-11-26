Для этого Жорже Жезуш вместе с группой влиятельных португальских политиков прибыл в Саудовскую Аравию, утверждает местный блогер Саадун аль-Умайри на своей странице в соцсети X

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По его информации, португальская делегация хочет организовать для легендарного футболиста прощальную церемонию, а также извиниться за отношение к нему в прошлом.

Утверждается, что эмиссары из Португалии во главе с наставником сборной заверили Роналду, что будут рады его возвращению и хотят достойно почтить его вклад в мировой футбол. Однако Криштиану, как сообщает источник, не дал конкретного ответа на эмоциональное обращение.

«Я вернусь к вам позже», якобы ответил звездный португалец, после чего покинул встречу.

Напомним, ранее 41-летний форвард объявил об уходе из национальной команды, опубликовав трогательное видеообращение на своей странице в Instagram.