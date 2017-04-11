Свежий выпуск
​Наставники для бизнеса
Наталья Рыжкова, Карагандинская область

Состоявшиеся бизнесмены города решили не только помогать молодым коллегам, но и оказывать поддерж­ку всем достойным бизнес-инициативам родной Сарани. Финансироваться будут лучшие проек­ты, а схема сотрудничества предполагает получение прибыли на объединенные в фонде активы и распределение ее между членами клуба пропорционально количеству паев.

Идея создания упрощенной аналогии венчурного фонда принадлежит Ренату Минхаирову, председателю комитета малого и среднего бизнеса филиа­ла региональной Палаты предпринимателей в Сарани. Венчурный фонд – инвес­тиционная компания, вложения которой идут исключительно на инновационные проекты. Для многих начинающих предпринимателей такой фонд – почти единственный источник развития.

– В нашем городе очень много креативных, творческих людей. У каждого из них есть хорошие идеи, но в силу разных причин они не реализуются – не хватает денег, человечес­ких ресурсов, знаний, навыков. А мы, старшее поколение, готовы поддержать и морально, и материально. Мы готовы дать старт новым проектам, – прокомментировал Ренат Минхаиров.

Первыми претендентами стали предприниматели, презентовавшие детский развивающий мини-центр дополнительного образования, 3D-принтинг, компьютерный клуб, а также клуб японской борьбы. Последний проект уже стал популярным среди подростков, их число на тренировках постоянно растет. Поэтому настало время расширяться – нужен новый зал. Членам фонда это начинание пришлось по душе.

Отбор проектов будет идти после определения конкурентоспособности и перспективности, затем просчитают стоимость и разработают бизнес-план. Затем уже инициатор стартапа представит готовый к финансированию проект на суд членов инвестиционного клуба.

Такой подход послужит положительным опытом и для других регионов области, уверена директор филиала Палаты предпринимателей Яна Внукевич. Формат венчурного фонда хорош тем, что стороны обоюдно заинтересованы в прибыльности дела. Особенно важен контакт начинающего и опытного предпринимателя.

– С предложением о наставничестве вышли сами крупные предприниматели, и это дорогого стоит. В нелегкое время и при огромных рисках бизнесмен готов поддержать начинающего коллегу! Наде­юсь, будущие подопечные наших «бизнес-ангелов» оправдают вложенные в них знания и средства, – отметила Яна Внукевич. 

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