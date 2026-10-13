Настольную игру об истории и культурном наследии страны разработали в Казахстане

Культура
Дана Аменова
корреспондент

Ее апробация прошла в Астане, Караганде и Таразе.

В Казахстане разработали настольную игру «Uly Dala Joly: Ұлы Дала Тарихы», которая в интерактивном формате знакомит школьников и молодежь с историко-культурным наследием страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

Проект реализован по заказу МКИ РК в рамках малого гранта Центра поддержки гражданских инициатив.

Автором инициативы по направлению «Развитие волонтерства в сфере истории и культуры» стал житель Тараза Ақарыс Әуесхан.

«Идея игры родилась во время обычного вечера с друзьями за „Монополией“. Я подумал: почему бы не создать похожую игру, посвященную историческим местам Казахстана? Так появилась „Uly Dala Joly: История Великой степи“. Цель игры – не только восполнить нехватку настольных игр на казахском языке, но и сделать нашу историю интересной и близкой молодому поколению», – рассказывает автор проекта.

Игра разработана с учетом рекомендаций и предложений ученых-историков. Она рассчитана на 2–6 участников в возрасте от 8 лет.

В рамках проекта выпущено 15 комплектов игры. Апробация прошла в Астане, Караганде и Таразе. Комплекты переданы образовательным учреждениям, молодежным и волонтерским организациям. В дальнейшем разработчик планирует увеличить тираж.

#культура #наследие #история #игра #МКИ

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
Цифровая эпоха диктует свои правила
Лучшие яблоки выращивают в Алматы
Приятный сюрприз для полсотни семей
Развитие по всем направлениям
Укрепляя связи между молодежью тюркских стран
Гвардейцы подвели итоги
Из аварийного жилья – в новый дом
Укреплять единство и согласие
«Ордабасы» укрепил лидерство
Равные возможности для всех
К инклюзивному обществу
Счастливые адреса
Невероятная атмосфера и яркое зрелище
Открыт новый реабилитационный центр
Мировое татами в Астане
Ребята с нашего двора
Эксклюзивное интервью: Мирас Тулебаев — о росте внутреннего туризма на 84,4%
Курс на Нагою и Аичи
Собрались сильнейшие
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
На встрече с Халық Қаһарманы
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Распоряжение Главы государства о назначении
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
Астана – сильнейшая в рапиде и блице
Токаев назначил заместителя министра обороны
Теплообменник – горячее «сердце»
Заводы, подстанция, детсад...
Тик и Так переехали в Семей
На Кок-Жайлау сажали ели
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Бюджетный и налоговый контроль переведут на автоматическую бизнес-модель
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Два камбэка «барсов» кряду
Экс-замдиректора филиала «Правительства для граждан» осужден за добычу золота
Ответственность как залог справедливости
Казахстан становится логистическим хабом Евразии
Путепровод избавил водителей от ожидания
Девятиэтажка пойдет под снос
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка

Читайте также

Масштабный цикл вечеров традиционной музыки стартовал в Аст…
Укреплять единство и согласие
Президент поздравил народного артиста Досхана Жолжаксынова …
Фестиваль «Астана кештері» открылся хитами Уитни Хьюстон

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]