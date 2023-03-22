Настоящее интервью

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Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
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Устойчивое функционирование и безопасность единого информационного пространства страны – один из базовых приоритетов государственной политики
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Снижения газового тарифа почти на 17% добились жители Карасайского района Алматинской области
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ЕНУ лидирует в топ-100 предметного рейтинга QS среди вузов Казахстана
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У туркестанских браконьеров изъяли 160 кг рыбы
Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли
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Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
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Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
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Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
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