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Настоящее, совершенное

Мария ОРЛОВА
Название выставки отсылает зрителя к английской грамматике Present Perfect – настоящее совершенное время. Такой «грамматический смысл» вкладывает в свои картины Альдо Серд­жио. Изображенные им женщины, дети, солдаты, животные как будто ожили из прошлого, которое находит продолжение или отражение в настоящем.
– Я не вкладываю сложных философских смыслов в свои картины, – говорит художник. – Я оставляю зрителю полную свободу интерпретации моих работ. Это такой способ общения. Более того, мне гораздо важней, что думает и какие эмоции испытывает зритель, созерцая мои работы, чем мои собственные экзистенциальные взгляды.
Всего представлено 23 кар­тины, созданные автором за последние 6 лет. Они написаны маслом в стиле неосюрреализма. Знакомство алматинских зрителей с творчеством молодых италь­янских художников стало возможным благодаря открытию выставочного зала Esentai Gallery, который работает в сотрудничестве со Studio d’ArteCannaviello – одной из старейших итальянских галерей современного искусства
– Работы молодых художников нередко вызывают удивление, непонимание, – говорит Энзо Канавиелло, арт-директор Esentai Gallery и владелец Studio d’Arte Cannaviello. – А ведь картины можно сравнить с музыкальными произведениями. Чем больше мы слушаем композиции, тем лучше мы их понимаем. Также и картины. Их нужно видеть, созерцать, и чем больше вы их созерцаете, тем больше вы их понимаете и проникаетесь ими. Надеюсь, что новая галерея поможет казахстанцам знакомиться со свежими тенденциями современного изобразительного искусства.
Esentai Gallery намерена содействовать развитию арт-рынка в Казахстане, организуя выставки современных европейских и казахстанских художников, курсы лекций по истории искусства и музыки, семинаров для начинающих коллекционеров и всех интересующихся современным искусством. На нынешней, первой, выставке были представлены работы 13 ведущих художников современного Милана. Среди которых Ирен Балия, Никола Каредда, Анна Карузо, Умберто Кьоди. В ближайший год галерея совместно с Studio d’Arte Cannaviello планируют организовать пять выставок европейских художников и две казахстанских.

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