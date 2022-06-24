Настоящие парни

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Алмат Шакирбаев

Сотрудники государственной охраны РК пресекли преступление.

22 июня сотрудники Службы государственной охраны (СГО) Республики Казахстан Бакдаулет Намиалиев и Фархат Сатуов, возвращаясь с боевого дежурства по проспекту Абылай-хана в столице, пресекли преступление.

Неизвестный мужчина на глазах у ребят напал на молодую девушку и, применив грубую физическую силу, пытался забрать у нее мобильный телефон. Сотрудники СГО РК моментально отреагировали на это преступление.

Умелыми и решительными действиями Бакдаулета и Фархата нарушитель был задержан и в последующем передан прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Несовершеннолетней девушке была оказана психологическая и первая медицинская помощь.

Как выяснилось позднее, задержанный граж­данин оказался ранее судимым лицом. По данному факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование по ст. 191, ч. 2, п. 1 УК РК.

Помимо проявленного неравнодушия, своими действиями сотрудники Службы государственной охраны показали настоящий волевой характер, профессионализм и быстрое реагирование на нестандартные ситуации.

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