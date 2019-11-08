Настоящий полковник

От отца к сыну

– На этом снимке – мои папа и мама, – с Амирханом Диханбаевым мы неспешно рассматриваем семейный архив, перебирая фотографии, запечатлевшие историю семьи. – У нас сохранилось много поблекших от времени фотографий, где папа в милицейской форме. Они висят на самом почетном месте в домах всех моих сестер-братьев и наших детей-внуков. Мне же больше всех по душе та, где папа заснят в кожанке и папахе, а мама – в пуховом платке. Скорее всего, снимок сделан в то время, когда отец работал начальником Иргизского РО НКВД, как тогда называлась милиция.

Амирхан Диханбаев много времени посвятил изучению истории семьи. Делал запросы в архивы, стараясь максимально восполнить пробелы в биографии отца и матери.

– Мой отец был грамотным, еще до революции учился в туземной школе в Ташкенте, знал русский и арабский языки, – рассказывает Амирхан Тохтаевич. – Он был одним из первых комсомольцев Сарыагашского района, получивших после революции направление на учебу в Ташкентский коммунистический университет, преобразованный впоследствии в Среднеазиатский государственный университет. Начальником милиции в Иргиз он приехал в 1939 году и проработал там до окончания войны. Отец вспоминал, что даже начальник райисполкома в то время был неграмотным и на все документы прикладывал палец вместо подписи.

После окончания войны Тохта Диханбаев вернулся в родные края, получив назначение помощника коменданта по спецпереселенцам Сарыагашского РО НКВД. Спустя 3 года его перевели начальником Шаульдерского РОВД. В начале 50-х годов прошлого столетия назначили руководителем отдела милиции Бостандыкского района. Теперь это Узбекистан, а в то время район был территорией Казахстана.

Ближе к пенсии Тохта Диханбаев задумал переехать поближе к малой родине, и ему пошли навстречу, переведя начальником милиции в соседний с Сарыагашским Келесский район. С этой должности в 1956 году он и вышел в звании лейтенанта на заслуженный отдых.

Амирхан Тохтаевич – самый младший из 5 братьев, выросших в многодетной семье Тохты и Бапан Диханбаевых, воспитавших 8 детей. И единственный, кто пошел по стопам отца, став милиционером. Невидимая связь с отцом у него была всегда. Иначе чем можно объяснить тот факт, что Амирхан Тохтаевич дважды получал назначения на руководящие должности в те районы, где когда-то работал его отец?!

– После школы я устроился в местный совхоз, работал плотником, столяром, – вспоминает начало своей трудовой биографии Амирхан Диханбаев. – Отец же хотел, чтобы я стал милиционером. Не знаю, чем было вызвано такое желание, но по отношению к моим старшим братьям подобных амбиций у него не было, точно. Через год в Караганде открылась школа милиции, и я отправился туда учиться. Это был первый набор и, соответственно, первый выпуск.

Учиться моему собеседнику нравилось. Амирхан Тохтаевич считает, что это были лучшие годы. Дисциплина, как в армии, его ничуть не напрягала. Ранний подъем, военная подготовка, спортивные тренировки ему не были в тягость. Как и то, что каждое лето месяц проводили на полигоне, рыли окопы и проводили стрельбы. Одним словом, к службе готовились основательно, чтобы не спасовать перед первыми же трудностями, без которых не обходится работа в правоохранительных органах.

В числе первых 9 выпускников Карагандинской школы милиции Амирхан Диханбаев получил направление на работу в Чимкентскую область. Мечтал об уголовном розыске, но направили инспектором оперчас­ти ИТК-1. Через 2 года получил свое первое повышение по службе, став начальником оперчасти колонии. И по-прежнему мечтал ловить преступников, а не охранять тех, кто уже отбывал наказание.

Отец гордился своим сыном, радовался его карьерному росту. И тоже хотел, чтобы его Амирхан перешел в милицию. Но тогда никто никого не спрашивал о желаниях, требуя четкого исполнения приказов.

Перевода на работу в милицию Амирхан Тохтаевич добился только через 4 года, получив назначение инспектором уголовного розыска отделения по борьбе с наркоманией в УВД области, сразу же оказавшись в своей стихии. Работал легко, с энтузиазмом. Это хорошо было видно на фоне большинства его коллег, не имевших специального образования и пришедших в отделение с гражданки.

Одним из первых преступлений, в раскрытии которого принимал участие Амирхан Диханбаев, было нападение на дом одного из высокопоставленных чиновников Чимкента в конце 70-х годов. Раскрыть его по горячим следам милиции не удалось. Разбой случился в мае, а раскрыли только в октябре, прак­тически сразу после того, как в опергруппу включили Амирхана Тохтаевича. Организатором преступления оказался один из бывших осужденных, отбывавших срок в колонии, когда он там работал.

– Тогда преступники были проще, – считает мой собеседник. – Если уж их поймали, признавались во всем практически сразу, особо не мудрили. Мошенников, как сейчас, не было и вовсе. Хотя, конечно, встречались отдельные личности, «преуспевшие» в криминале. Организованной прес­тупности тоже не было, а криминальное убийство, не бытовое, в сельской местности случалось вообще крайне редко. Два-три подобных факта в год на весь район. И это было ЧП на всю область.

В начале 80-х годов Амирхан Тохтаевич приехал на работу в Келесский район, где когда-то милицией руководил его отец. Для него это была особая честь. Ни одним словом, ни одним своим поступком он старался не опорочить память об отце, сожалея, что он не дожил до этого времени. Наверняка порадовался бы за сына и дал пару дельных советов.

Главное – честь

Одним из самых интересных периодов своей работы полицейский в отставке считает начало 90-х годов прошлого столетия, когда он получил назначение на должность заместителя начальника по службе Сарыагашского РОВД. В его обязанности входила в том числе и организация охраны государственной границы. Ни таможни, ни пограничной службы тогда еще не было, порядок на приграничной территории обеспечивала милиция.

Судя по тому, что в декабре 1995 года Амирхан Диханбаев получил повышение по службе, заняв должность начальника Казыгуртского РОВД, работал он добросовестно и результативно. Собственно, об этом свидетельствует еще один факт из его биографии. Спустя 2 года он вернулся в Сарыагашский район заместителем начальника по следствию, и очень быстро РОВД заняло 1-е место по следствию среди всех районных и городских отделов полиции области.

Своего рода наградой за это стало звание полковника полиции. На тот момент объединили воедино Сарыагашский и Келесский районы, и заместители начальника районного отдела полиции имели право получать столь высокое звание.

– Я не из тех, кто готов был доживать свою жизнь на работе, – говорит Амирхан Диханбаев. – В 50 лет начал проситься на пенсию, последние 2 года отработав начальником Сарыагашского РОВД. Многие недоумевали, почему я хочу уйти с такого пос­та. Время от времени я писал рапорты на имя начальника областного УВД, пока не добился-таки, чтобы меня отпустили на заслуженный отдых. Теперь вот спокойно живем с супругой Кульпаршин Кадыровной, отец которой, к слову, тоже был фронтовиком, дошел до Кенигсберга, а после войны работал милиционером, дослужившись до звания подполковника. Так что моим детям и внукам самой судьбой было предписано продолжить наше семейное дело.

Когда в 2002 году Амирхан Диханбаев ушел в отставку, его старший сын Арман уже был лейтенантом, работал следователем в Аль-Фарабийском РОВД Шымкента. Дослужился до звания подполковника. Еще один сын – Азамат – 12 лет проработал в уголовном розыске, сейчас он старший инспектор миграционной полиции, майор. Сын Тимур тоже майор, работает оперативным дежурным Са­рыагашского РОВД.

Работать в систему правоохранительных органов пошли и дети брата основателя династии полицейских. Все четверо братьев ТохтыДиханбаева – Кулбай, Аюбай, Жолбарыс, Исак – погибли на фронте. Живым вернулся только старший сын Жолбарыса Ильяс. Он 31 год прослужил в Сарыагашском РОВД, выйдя на пенсию в звании капитана. Его сын, старшина полиции Жахан Диханбаев, в нынешнем году стал пенсионером. Внук Ильяса Ерболат – инспектор полиции, лейтенант, работает в Сарыагашском РОВД. Внук еще одного брата основателя милицейской династии Исака Диханбаева учится в Академии МВД в Алматы.

Дети брата Амирхана Дихан­баева тоже связали свою жизнь с правоохранительными органами. Толеген Темирханович – подполковник в отставке, а внук Темирхана учится на пограничника. В нынешнем году окончила Академию МВД и пришла на работу следователем в Сарыагашский район дочь Толегена Балнур. Ее супруг также следователь.

– Когда очередной представитель рода Диханбаевых пос­тупает на работу в полицию, я обязательно провожу профилактическую работу и даю нас­тавления, – делится Амирхан Диханбаев. – Главное напутствие при этом: никогда не брать взятки, иначе опозорят сами себя и всю фамилию. Я поступал именно так, следуя установкам моего отца. Теперь имею спокойную старость, уважение и почет.

Тот факт, что звание почетного гражданина Сарыагашского райо­на Амирхан Диханбаев получил не тогда, когда был на должности, как это зачастую бывает, а спустя годы после выхода на пенсию, служит тому подтверждением. Так земляки по достоинству оценили его вклад в обеспечение правопорядка в районе, ведь он из когорты тех, для кого офицерская честь и достоинство – не пустой звук, а смысл жизни.