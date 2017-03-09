​Настоящий полковник

За время службы она преодолела путь от рядового помощника прокурора до заместителя начальника областного ведомства, от юриста третьего класса до старшего советника юстиции, то есть от младшего лейтенанта до полковника. Именно Айнагуль Жанадилова в 2014 году стала первой обладательницей такого высокого классного чина и звания среди женщин прокуратуры Акмолинской области.

Айнагуль Балгужевна пришла в систему надзорных органов в 1996 году. За ее плечами был пединститут и один год работы в Казахском лицее преподавателем русского языка и литературы. Впервые переступив порог прокуратуры, она вряд ли думала о высоких званиях и карьере, прекрасно понимая, что ей не хватает специального высшего образования. Сначала работала в секретариате, затем – в отделе реабилитации. А потом стало известно о реорганизации Кокшетауской области с передачей отдельных районов в СКО.

Многим тогда пришлось нелегко. Но 23-летняя Айнагуль твердо решила стать прокурором и не собиралась отступать – пое­хала в незнакомый ей Петропавловск. А здесь в это время как раз набирали сотрудников для вновь созданного Центра правовой статистики. Так началась прокурорская служба Жанадиловой, и тогда же она поступила на заочное отделение юридического факультета Алматинского гуманитарного института им. Д. Кунаева.

Затем был перевод на долж­ность старшего помощника прокурора Щучинского района. Работая здесь, Айнагуль Балгужевна приобрела необходимый опыт во всех отраслях прокурорского надзора, рассматривала обращения граждан, выступала в качестве государственного обвинителя, изучала уголовные дела. В 1999 году ее переводят в прокуратуру Кокшетау старшим помощником прокурора, а затем она была принята в Центр правовой статистики и информации при прокуратуре Акмолинской области.

– Это было особенное время, – вспоминает наша героиня, – все начиналось с нуля, у нас не было офисной мебели, компьютеров, оргтехники. Благодаря организаторским способностям нашего тогдашнего руководителя Абая Ильяшева и командному духу коллектива удалось в кратчайшие сроки обеспечить нормальные условия и бесперебойно работать в качестве нового областного ведомства.

Время стремительно пролетало от одного отчетного перио­да до другого – ежемесячные, квартальные, годовые отчеты. А между ними постоянные проверки и командировки. Для своей любимой работы Айнагуль не жалела сил и времени. Тогда отчеты формировались вручную, движение уголовных дел с момента их возбуждения сопровождалось выставлением статистических карточек и ведением единых журналов. Работать приходилось допоздна, зачастую без выходных. Только спустя годы появились электронные информационные учетные документы, автоматизированные информационные системы.

А сегодня можно, не выходя из кабинета, получить любую интересующую правовую информацию, автоматически рассчитать статотчетность по определенному региону на любое время суток. Тогда об этом можно было только мечтать. За 20 лет органы правовой статис­тики и специальных учетов дос­тигли больших результатов, внедрили десятки инновационных проектов в сфере регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, обращениях граждан, защите бизнеса. А впереди – новые задачи и проекты.

В прошлом году Айнагуль Жанадилова в канун празднования 25-летия Независимости РК за многолетнюю безупречную службу была награждена ведомственной и юбилейной медалями. А ведь в свое время она пошла по стопам своей матери Марфуги Салыковны, стала учителем русского языка и литературы, но потом по совету отца Балгужи Жанадиловича, в детстве мечтавшего стать юрис­том, решила изменить судьбу и сегодня об этом не жалеет. Кстати, в семье Жанадиловых выросли сын и четыре дочери, трое из которых стали юристами, что составляет предмет особой гордости родителей.

Гордится своей мамой и дочь Айнагуль Балгужевны – ученица 10-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Айым, радуя мать, бабушку и дедушку своими успехами, изучая английский и китайский языки.

Для подчиненных Айнагуль Жанадилова – строгая и требовательная начальница, но дома, как в шутку подметили члены этой дружной семьи, ее прокурорский надзор и полномочия заканчиваются. Тут она обычная женщина, и когда выдается время, свободное и от работы, и от забот по хозяйству, любит посвятить его чтению книг, поездкам за рулем своего авто. Дочь Айым она никогда не ограничивает, поддерживая ее увлечения музыкой, танцами, спортом. 8 Марта в семье Жанадиловых особо любимый праздник.

– В этот день я с малых лет преподношу маме подарки, изготовленные своими руками, некоторые из моих детских поделок хранятся дома и сегодня, – говорит Айым. – В последнее время увлекаюсь кулинарией, выпечкой, а потому стараюсь 8 Марта порадовать ее чем-нибудь вкусненьким.