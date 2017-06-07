Настойчивый и целеустремленный Рахим Койлыбаев, Атырау

В Атырау отборочный тур Национального детского песенного конкурса «Бала дауысы-2017», проводимого Фондом Алии Назарбаевой­ «Жандану әлемі» при поддержке Фонда Первого Президента РК – Лидера нации и Министерства культуры и спорта РК, состоялся во Дворце культуры им. Курмангазы. Как отметила проектный менеджер конкурса Алия Сыздыкова, «Бала дауысы» отличается от других проектов тем, что члены жюри и звезды сами приезжают в регионы, чтобы выбрать самого лучшего из лучших. Атырау – уже 9-й регион, где прошел отборочный тур.



Отбор в нефтяной столице проводили представители Фонда Алии Назарбаевой «Жандану әлемі» – музыкальный продюсер Фарида Ниязова и звездный наставник по Атырауской области Серик Ибрагимов. Победителем отборочного тура стал 12-летний Динмухаммед Нуркабаев, воспитанник вокальной студии «Фантазия». Учащийся средней школы им. Ломоносова второй год посещает уроки фортепиано, так как считает, что настоящий артист должен уметь не только петь, но и играть на музыкальных инструментах.



Мама Динмухаммеда, Жанна, рассказывает, что они с сыном верили в свою победу, потому как принимали участие и в прошлом году в первом сезоне конкурса «Бала дауысы». Тогда Динмухаммед вошел в тройку финалистов.



– Я желаю своему сыну успеха в гранд-финале конкурса и верю, что победа будет за нами, так как у нас очень талантливый и профессиональный звездный наставник, – уверена Жанна.



Надо отметить, что звездному наставнику Серику Ибрагимову было нелегко принять судьбонос­ное решение, но выбор был сделан. И он доволен результатом.



Как рассказали представители организаторов, возраст участников конкурса – от 7 до 13 лет. В нем могут принять участие все дети, независимо от музыкальной подготовки. Принцип такой: есть желание петь – приходи и исполняй. Проект «Бала дауысы» является социальным, никаких взносов не требуется, все абсолютно бесплатно. В дальнейшем, когда на региональном уровне будут завершены кастинги, финалисты приедут в Алматы. Каждого участника, как сообщила проектный менеджер конкурса «Бала дауысы» Алия Сыздыкова, прослушают композиторы – определят вокальный стиль и напишут для него песню.

