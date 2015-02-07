Настроение позитивное, настрой боевой Свежий выпуск 562 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

В своем отчетном докладе А. Уисимбаев подчеркнул, что 2014 год был для жаркаинцев знаменательным – район добился хороших результатов в сельском хозяйстве и занял первое место в области. Намолот превысил 600 тыс. тонн зерна при средней урожайности 11 ц/;га, засыпаны качественные семена в нужном количестве.

В сфере промышленности жаркаинцы также добились немалых успехов. В рамках реализации ПИИР в районе ведется возведение комплекса по производству фракционного щебня мощностью 150 тыс. тонн в год. Заявлены проекты по строи­тельству линейного элеватора на 30 тыс. тонн зерна. Всего же в инвестиционном портфеле района значатся в реализации шесть перспективных проектов. Одним из важных среди них считается разработка запасов железной руды Массальского месторождения, где в перспективе планируется создание порядка 600 рабочих мест. Контракт заключен на добычу в течение 70 лет, подсчитаны и подтверждены запасы железной – это свыше 724 млн. тонн. Ну а первым результативным проектом с участием инвесторов из Ирана стала реконструкция элеватора объемом 120 тыс. тонн в селе Тасты-Талды, который бездействовал более 20 лет. Сегодня здесь трудоустроены 70 сельчан. Наряду с этим ТОО «Темирлэнд САН» инициируется строительство элеватора мощностью 10 тыс. тонн с привлечением иностранных и отечественных инвесторов.

Основным сегментом роста благосостояния жаркаинцев является развитие МСБ, а поступления в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства в последнее время увеличились более чем в 4 раза.

На постоянном контроле районного акимата находятся вопросы по стабилизации и недопущению роста цен на основные продукты питания. Заключено 16 меморандумов с производителями и реализаторами товаров первой необходимости. В рамках социальной ответственности бизнеса для укрепления материально-технической базы сел заключено 88 меморандумов с руководителями сельхозформирований района на сумму более 250 млн. тенге. В аграрный сектор сегодня направляются государственные инвестиции и кредиты. В частности, в районе создана ферма на 65 дойных коров в КХ «Рассвет», в экс­плуатацию запущен цех по производству молочной продукции мощностью переработки до одной тонны сырья в сутки.

В жизни района огромную роль играет коммунальная сфера. Ежегодно из бюджета выделялось более 60 млн. тенге для проведения отопительного сезона, в настоящее время завершена оптимизация котельных в Державинске, при этом сохранен температурный режим в квартирах и увеличено число объектов, потребляющих тепло. Во все школы приобретены автономные электростанции, установлены блочно-модульные котельные, а также резервные котлы и насосы. В прошлом году жаркаинцы смогли реализовать первый проект по подключению пяти много­квартирных жилых домов к центральному отоплению. И сегодня акиму района приятно слышать слова благодарности от державинцев за возможность проживать в комфортных условиях. В ближайшие 2–3 года планируется реализация еще двух таких проектов.

Одним из базовых факторов повышения благополучия людей является формирование современной транспортной инфраструктуры. До сих пор качество дорог в районе оставляет желать лучшего, а потому в этом направлении в последнее время проводится большая работа. В частности, в Державинске, чьи улицы заметно похорошели, что в свою очередь заметно улучшило настроение горожан.

В числе актуальных тем для жителей района остается и организация пассажирских перевозок, а потому многое делается по организации автобусных маршрутов посредством заключения меморандумов, участия в госпрограмме «Дорожная карта занятости-2020», в рамках которой успешно реализовано пять проектов.

Приоритетным направлением работы для жаркаинцев является обеспечение сельчан качественной питьевой водой. Сегодня централизованным водоснабжением охвачено 92% населения района.

Но, как говорится, не хлебом единым жив человек, а потому в районе активно продолжается работа по поэтапному восстановлению сельских домов культуры с привлечением частных структур. Сегодня разработана ПСД на реконструкцию четырех ДК на 206 млн. тенге. Важной точкой роста в формировании здорового образа жизни жаркаинцев стало создание районной федерации спорта по 11 видам также с привлечением руководителей хозяйств всех форм собственности. За счет республиканского бюджета в рамках программы «Развитие регионов» построены 17 хоккейных кортов, детские игровые и спортивные площадки, в городском парке установлены тренажеры, на которых сегодня с удовольствием занимаются державинцы. А настоящим праздником для них недавно стало открытие спорткомплекса, в котором есть зал площадью 800 кв. м, помещения для тренировок борцов, тяжелоатлетов и занятий фитнесом.

Ежегодно в районе отмечается положительная тенденция активного участия населения в отчетных встречах, в процессе совместного решения с властью социально-экономических проблем. Так, в прошлом году в отчетных встречах приняли участие около 3 тыс. человек, Тогда жаркаинцы в своих выступлениях высказали более 50 предложений и замечаний, по которым были даны поручения соответствующим службам. В итоге 26 были выполнены, еще по 20 даны необходимые разъяснения, а четыре находятся на исполнительном контроле.

– Сегодня мы провели обстоятельную беседу, и ваше непосредственное участие в ней позволит «сфокусировать» усилия районной власти на самых насущных проблемах, – сказал в заключение аким района Аскарбек Уисимбаев. – На их решение потребуется немало времени, а потому мы должны и будем работать в тесном контакте. Сегодняшние успехи – это не предел наших достижений, мы ставим перед собой еще более амбициозные цели.

Отчетная встреча завершилась, как всегда, приятной церемонией награждения отличившихся жаркаинцев благодарственными письмами акима района.



